Президенту США Джо Байдену виповнюється 80 років і він планує балотуватись на другий термін

Байден є найстаршою людиною на посаді президента в історії США, інформує ZN.ua.

Президенту США Джо Байдену виповнюється 80 років і він планує балотуватись на другий термін
© The White House / Flickr

Сьогодні, 20 листопада, лідер США Джо Байден відзначає свій 80-й день народження, що стане першим випадком, коли чинний американський президент досягне «такої віхи», перебуваючи на посаді. Це підживлює дискусії про те, як вік Байдена вплине на його політичне майбутнє.

В американській політиці Байден вже понад 40 років. Він є одним з найавторитетніших політиків у Вашингтоні. Його тривала кар'єра на державній службі охоплює два терміни віцепрезидента при президентстві Барака Обами та 36 років як сенатор від штату Делавер. Байден був громадським активістом і правозахисником до того, як почав займатися політикою.

Як сенатор від штату Делавер Байден показав себе лідером у вирішенні деяких з найбільш важливих внутрішніх і міжнародних проблем США. Протягом 16 років він був главою Судового комітету Сенату. Байден став відомий своєю роботою з написання Закону про насильство щодо жінок. Цей закон став знаковим, криміналізував насильство щодо жінок, що створив безпрецедентні ресурси для жертв насильства й змінив національний діалог з питань насильства в сім'ї та сексуального насильства.

Як голова або член Комітету Сенату з міжнародних відносин протягом 12 років Байден грав ключову роль у формуванні зовнішньої політики США. Він був в авангарді питань і законодавства, пов'язаних з тероризмом, зброєю масового ураження, Європою після холодної війни, Близьким Сходом, Південно-Західною Азією та викоріненням апартеїду.

Як віцепрезидент, Байден продовжив займатися ключовими питаннями, що стоять перед країною, і представляв США за кордоном. Віцепрезидент Байден скликав засідання кабінету президента, очолював міжвідомчу роботу і співпрацював з Конгресом у своїй боротьбі за підвищення рівня життя американців середнього класу, зниження рівня насильства із застосуванням вогнепальної зброї та боротьби з насильством щодо жінок.

Байден також служив координатором американської дипломатії по всій Західній півкулі, зміцнював відносини з союзниками, як в Європі, так і в Азійсько-тихоокеанському регіоні, і керував зусиллями щодо повернення 150 тисяч військовослужбовців додому з Іраку.

На церемонії в Білому домі Обама нагородив Байдена Президентською медаллю свободи з відзнакою. Це вища громадянська нагорода в США.

25 квітня 2019 року Байден оголосив про намір взяти участь у президентських виборах у США.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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