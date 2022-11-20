Президенту США Джо Байдену виповнюється 80 років і він планує балотуватись на другий термін
Байден є найстаршою людиною на посаді президента в історії США, інформує
Сьогодні, 20 листопада, лідер США Джо Байден відзначає свій 80-й день народження, що стане першим випадком, коли чинний американський президент досягне «такої віхи», перебуваючи на посаді. Це підживлює дискусії про те, як вік Байдена вплине на його політичне майбутнє.
В американській політиці Байден вже понад 40 років. Він є одним з найавторитетніших політиків у Вашингтоні. Його тривала кар'єра на державній службі охоплює два терміни віцепрезидента при президентстві Барака Обами та 36 років як сенатор від штату Делавер. Байден був громадським активістом і правозахисником до того, як почав займатися політикою.
Як сенатор від штату Делавер Байден показав себе лідером у вирішенні деяких з найбільш важливих внутрішніх і міжнародних проблем США. Протягом 16 років він був главою Судового комітету Сенату. Байден став відомий своєю роботою з написання Закону про насильство щодо жінок. Цей закон став знаковим, криміналізував насильство щодо жінок, що створив безпрецедентні ресурси для жертв насильства й змінив національний діалог з питань насильства в сім'ї та сексуального насильства.
Як голова або член Комітету Сенату з міжнародних відносин протягом 12 років Байден грав ключову роль у формуванні зовнішньої політики США. Він був в авангарді питань і законодавства, пов'язаних з тероризмом, зброєю масового ураження, Європою після холодної війни, Близьким Сходом, Південно-Західною Азією та викоріненням апартеїду.
Як віцепрезидент, Байден продовжив займатися ключовими питаннями, що стоять перед країною, і представляв США за кордоном. Віцепрезидент Байден скликав засідання кабінету президента, очолював міжвідомчу роботу і співпрацював з Конгресом у своїй боротьбі за підвищення рівня життя американців середнього класу, зниження рівня насильства із застосуванням вогнепальної зброї та боротьби з насильством щодо жінок.
Байден також служив координатором американської дипломатії по всій Західній півкулі, зміцнював відносини з союзниками, як в Європі, так і в Азійсько-тихоокеанському регіоні, і керував зусиллями щодо повернення 150 тисяч військовослужбовців додому з Іраку.
На церемонії в Білому домі Обама нагородив Байдена Президентською медаллю свободи з відзнакою. Це вища громадянська нагорода в США.
25 квітня 2019 року Байден оголосив про намір взяти участь у президентських виборах у США.