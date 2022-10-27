NYT: Байдену дедалі важче підтримувати коаліцію для підтримки України

Внутрішній і міжнародний консенсус щодо російського вторгнення почав хитатися перед середньостроковими виборами в США і холодною зимою в Європі, інформує ZN.ua.

Білий дім у середу заявив, що не бачить можливості для початку переговорів між Україною і Росією про кінець війни, навіть попри те, що президенту Джо Байдену доводиться мати справу з новими викликами у збереженні двопартійної підтримки Києва і міжнародної коаліції проти російських загарбників.

В консенсусі всередині США і на міжнародному рівні, який Байден зміг збудувати, почали з’являтися тріщини з наближенням американських виборів і холодної пори в Європі. Але радники американського президента дійшли висновку, що Владімір Путін все ще покладається на грубу силу. А влада в Україні не готова йти на поступки після успіхів на полі битви, - пише New York Times.

«Жодна зі сторін не в стані, щоб сісти за стіл переговорів. Путін продовжує вести цю війну жорстокими, насильницькими методами», - сказав координатор Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

Він додав, що українці теж «ще не досягли позиції, з якої вони б могли вести переговори». Кірбі також підкреслив, що американська строна буде орієнтуватися на президента України Володимира Зеленського, намагаючись при цьому посилити його позицію на переговорах, які, зрештою, можуть початися. Але Кірбі зауважив, що поки що цей момент для початку переговорів не настав.


Лесь Димань, ZN.ua





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