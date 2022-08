Україна буде вільною! — Зеленський подякував Байдену за допомогу

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю висловив подяку президенту США Джо Байдену після новини про те, що Сполучені Штати нададуть Україні додаткові $775 мільйонів військової допомоги.

«Високо ціную надання чергового пакету військової допомоги на $775 млн. Дякую президенту США за це рішення! Ми зробили ще один важливий крок для перемоги над агресором. Україна буде вільною!», — написав він у Твіттер.