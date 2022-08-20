Україна буде вільною! — Зеленський подякував Байдену за допомогу

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю висловив подяку президенту США Джо Байдену після новини про те, що Сполучені Штати нададуть Україні додаткові $775 мільйонів військової допомоги.

«Високо ціную надання чергового пакету військової допомоги на $775 млн. Дякую президенту США за це рішення! Ми зробили ще один важливий крок для перемоги над агресором. Україна буде вільною!», — написав він у Твіттер.

I highly appreciate another ?? military aid package in the amount of $775 million. Thank you @POTUS for this decision! We have taken another important step to defeat the aggressor. ?? will be free! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 19, 2022