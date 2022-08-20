Україна буде вільною! — Зеленський подякував Байдену за допомогу

Черговий транш допомоги від США робить Україну на крок ближчою до перемоги, інформує ZN.ua.

Україна буде вільною! — Зеленський подякував Байдену за допомогу
© Flickr/White House

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю висловив подяку президенту США Джо Байдену після новини про те, що Сполучені Штати нададуть Україні додаткові $775 мільйонів військової допомоги.

«Високо ціную надання чергового пакету військової допомоги на $775 млн. Дякую президенту США за це рішення! Ми зробили ще один важливий крок для перемоги над агресором. Україна буде вільною!», — написав він у Твіттер.

I highly appreciate another ?? military aid package in the amount of $775 million. Thank you @POTUS for this decision! We have taken another important step to defeat the aggressor. ?? will be free!

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 19, 2022

Як повідомлялось, Президент США Джозеф Байден підписав новий пакет допомоги для України на $755 мільйонів. Це вже 19 за ліком пакет, який Міністерство оборони США надало Україні з серпня 2021 року.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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