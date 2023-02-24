У МЗС Угорщини порадили Байдену у Путіну зустрітися особисто

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто ,на спільній пресконференції з головою Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаелем Гроссі, заявив, що Владімір Путін та Джо Байден, попри своє протистояння, мають зустрітися і поговорити про припинення війни, а не виголошували промови. Про це повідомляє угорське видання Magyar Hirlap.

Глава угорської дипломатії відповідав на запитання про окремі виступи президентів США та Росії у вівторок.

"Вони могли б зробити набагато більшу послугу людству, якби вчора поговорили одне з одним", – зазначив Сійярто.

"Ця війна має закінчитися негайно. Якщо не буде негайного припинення вогню та мирні переговори не почнуться негайно, можуть виникнути величезні проблеми", – наголосив міністр.

"Було б чудово, якби американці та росіяни нарешті поговорили один з одним і зробили все можливе, щоб ця війна закінчилася якнайшвидше", – додав він.