У МЗС Угорщини порадили Байдену у Путіну зустрітися особисто
"Вони могли б зробити набагато більшу послугу людству, якби вчора поговорили одне з одним", інформує
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто ,на спільній пресконференції з головою Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаелем Гроссі, заявив, що Владімір Путін та Джо Байден, попри своє протистояння, мають зустрітися і поговорити про припинення війни, а не виголошували промови. Про це
Глава угорської дипломатії відповідав на запитання про окремі виступи президентів США та Росії у вівторок.
"Вони могли б зробити набагато більшу послугу людству, якби вчора поговорили одне з одним", – зазначив Сійярто.
"Ця війна має закінчитися негайно. Якщо не буде негайного припинення вогню та мирні переговори не почнуться негайно, можуть виникнути величезні проблеми", – наголосив міністр.
"Було б чудово, якби американці та росіяни нарешті поговорили один з одним і зробили все можливе, щоб ця війна закінчилася якнайшвидше", – додав він.