NYT: Байдену і Трампу буде важко завоювати Білий дім в 2024 році, можливо це зробить хтось інший

Цілком можливо, що політичні зміни, які сколихнули США в останні шість років, - це квіточки у порівнянні з тим, що країну чекає у наступні шість. Цілком можливо, що американці зараз перебувають у певного роду передреволюційному періоді, в одному з тих моментів, які часто породжують щось шокуюче і абсолютно нове.

Варто лише оцінити умови, в яких опинилося американське суспільство, - пише в статті для New York Times Девід Брукс. По-перше, американці глибоко невдоволені тим, як все відбувається. Лише 13% виборців вважають, що США рухаються у правильному напрямку, про що свідчать дані останнього опитування, проведеного New York Times і Siena College. По-друге, американці глибоко невдоволені лідерами обох партій. Рейтинг схвалення президента Джо Байдена серед зареєстрованих виборців складає всього 33%. Близько половини виборців-республіканців хочуть позбутися Дональда Трампа і знайти нового кандидата в президенти для участі у виборах в 2024 році. По-третє, інфляція зростає. Впродовж всієї історії періоди інфляції часто були тісно пов’язані з політичною нестабільністю. Економіст Ліонел Роббінс, який писав про Веймарську Німеччину, підкреслював, що інфляція «знищила багатство найкращих елементів німецького суспільства, вона порушила моральну і економічну рівновагу, створивши ідеальні умови для розвитку подальших катастроф».