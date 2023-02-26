WP: Байдену буде важче підтримувати Україну під час другого року війни

В США наближаються вибори президента, тож чинному американському лідеру доведеться відстоювати свою обіцянку підтримувати Київ стільки, скільки буде потрібно, інформує ZN.ua.

WP: Байдену буде важче підтримувати Україну під час другого року війни
© Володимир Зеленський/Facebook

Російська війна проти України вступила в другий рік. І це тягне за собою нові виклики для президента США Джо Байдена. Незалежно від того, чи йдеться про забезпечення Києва необхідною технікою, щоб відбити вторгнення Росії, чи про те, щоб переконати західних союзників зробити більше, щоб зберегти прихильність громадської думки, - чим довше буде тривати війна, тим більшими ці проблеми будуть ставати.

Таємна поїздка американського президента в Україну минулого понеділка, а також його промова в Польщі, послали сигнал про підтвердження його вірності справі.

«Ви нагадали нам, що свобода безцінна. За неї варто битися так довго, як буде потрібно. І саме стільки ми збираємося бути з вами, пане президента. Стільки, скільки буде потрібно», - нагадує Washington Post слова Байдена, адресовані президенту України Володимиру Зеленському.

Видання визнає, що Україна показала світу сміливість і стійкість, а українська армія - надзвичайні навички на полі бою. Владімір Путін зіштовхнувся з тим, що його армія була розбита і принижена після його великого прорахунку у плануванні війни. Однак, на початку другого року російського вторгнення його результат досі невідомий.

Для Байдена внутрішньополітичні умови досі були загалом сприйнятливими, оскільки американці вважають Путіна ворогом і симпатизують українському народу. У найближчі місяці, коли в США почнеться передвиборча гонка перед виборами президента у 2024 році, дебати про американську підтримку і лідерство, швидше за все, встануть більш гострими. Деякі кандидати-республіканці, а зокрема експрезидент Дональд Трамп, більше прихильні до Путіна і займають більш ізоляціоністську позицію. В результаті, може виникнути більше запитань про зусилля чинного президента.


Лесь Димань, ZN.ua





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