Траектория меняется: в Washington Post обрисовали необнадеживающий сценарий войны в Украине

Вероятность того, что Украине удастся вернуть оккупированные территории, угасает перед огневой мощью РоSSии. К тому же у украинской армии заканчиваются боеприпасы, что также делает перспективы Киева на фронте туманным. Об этом говорится в материале The Washington Post .

"Эйфория, которая сопровождала непредвиденные ранние победы Украины против роSSийских войск, угасает, поскольку Москва приспосабливает свою тактику, восстанавливает свои шаги и утверждает свою подавляющую огневую мощь против украинских сил", - говорится в статье.

Там отмечается, что хотя вооружение от Запада, в первую очередь, тяжелое, и поступает в Украину, происходит это медленно и в недостаточном количестве. Как следствие, наши защитники не могут полноценно противостоять завоеванию РоSSии на Донбассе.

"Украинцы все еще отбиваются, но у них заканчиваются боеприпасы, а потерь несут гораздо больше, чем на начальных этапах войны. РоSSияне все еще делают ошибки, а также теряют людей и технику, хотя и меньшими темпами, чем в первые месяцы конфликта", - пишет издание.

Но россияне тоже страдают от нехватки оборудования. Примером этого есть танки Т-62, которые недавно заметили на фронте. Однако это не изменяет то, что траектория войны изменилась именно в сторону РФ , как более сильной страны. Как следствие, аналитики называют преждевременными надежды Украины и США по поводу того, что нам все же удастся вернуть себе территории, оккупированные агрессором после 24 февраля.

"Стратегия и тактика россиян сейчас совсем другие. Они преуспевают. У них больше ресурсов, чем у нас, и они не спешат, сейчас гораздо меньше поводов для оптимизма", - заявил советник украинского правительства по вопросам обороны и разведки Александр Данилюк.

У защитников Украины в это время полностью заканчиваются боеприпасы, подходящие для систем вооружения советских времен. Конкретно они составляли базу нашего арсенала. Кроме этого, по словам Данилюка, пользовавшиеся такими же системами страны Восточной Европы остались без излишков для пожертвования.

" Украине срочно нужно перейти на более дальнобойные и более сложные западные системы, но они были задействованы лишь недавно и в недостаточном количестве, чтобы отвечать огромной огневой мощи РоSSии", - отмечает он. – Реактивные системы залпового огня HIMARS для украинцев уже в пути, но сначала украинцев нужно научить, как ими пользоваться, а до поля боя им еще несколько недель".

Это время россияне используют, чтобы адаптировать свою тактику для того, чтобы иметь огневую мощь.

"Оставаясь на расстоянии от украинских позиций, они неустанно наносят им удары, а затем захватывают территорию, когда украинцы вынуждены отступить", - пишет издание.

Также рашисты имеют преимущество в объединении вооружений. К примеру, они вместе используют близкую авиационную поддержку и развертывание пехоты. Такая тактика помогает уменьшить количество потери среди оккупантов, однако увеличивает число погибших гражданских.

Украинские войска также продолжают хорошо сражаться, пишет СМИ . Когда есть возможность, они наносят врагу тактические поражения, совершают успешные удары беспилотниками по позициям и колоннам со снабжением для РоSSии.

Что касается человеческой силы, то для украинских военных это меньшая проблема, чем нехватка боеприпасов, отметил Данилюк. По его словам, для потенциальной борьбы в стране зарегистрировалось 6 миллионов мужчин. Проблема – отсутствие оборудования, защитного снаряжения, орудий, артиллерийских систем, которыми можно обеспечивать всех желающих.

А вот россияне все же столкнулись с нехваткой человеческих ресурсов после колоссальных потерь. Но оккупантам удалось увеличить свою изнурительную армию за последние 2 месяца на 40-50 тысяч человек. Для этого рашисты, по словам Данилюка, увеличили возраст резерва, развернули новые силы и обновили уничтоженные подразделения.

Западные чиновники говорят, что они ожидают, что роSSийские войска в скором времени обеспечат полный контроль над городом Северодонецк, а затем, вероятно, обратят свое внимание на Лисичанск, что на противоположном берегу реки, что позволит им полностью контролировать Луганскую область. После этого можно ожидать, что они будут нацелены на Донецкую область.