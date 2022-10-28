ФСБ готує держпереворот в Молдові – The Washington Post

Росія продовжує маніпулювати країнами Східної Європи, повідомляє The Washington Post з посиланням на конфіденційні матеріали, отримані українською розвідкою.

Зокрема з’ясувалося, що ФСБ вивела десятки мільйонів доларів з деяких найбільших державних компаній Росії, щоб розвивати мережу молдавських політиків і переорієнтувати країну на Москву.

Минулого місяця «аплодисменти з Москви» та пропозицію укласти угоду про постачання дешевого російського газу отримав лідер молдовської опозиційної партії Ілан Шор, який організував кількатисячну акцію протесту біля президентського палацу Молдови із вимогою відправити у відставку прозахідного лідера країни.

Міністерство фінансів США в середу наклало санкції на численні російські та молдовські організації та осіб, включаючи Шора, заявивши, що він «координував дії з представниками інших олігархів для створення політичних заворушень у Молдові» і «отримав підтримку Росії», а також працював у червні «з московськими організаціями, щоб підірвати» прагнення Молдови приєднатися до Європейського Союзу.

Москва довгий час підтримувала сепаратистський анклав у Молдові, окупований російськими військами, а заморожений конфлікт там гальмував зусилля Молдови інтегруватися із західною Європою.

У перші місяці війни в Україні, за словами офіційних осіб, уряд Молдови побоювався, що російські танки перетнуть її кордон, особливо якщо захоплять південноукраїнський порт Одеса, що знаходиться за 40 миль. Ця безпосередня військова загроза зменшилася, але напруга зростає через використання природного газу, а також через наслідки російських авіаударів по енергетичній інфраструктурі в сусідній Україні, щоб змусити змінити політичне керівництво.

Контроль над двома основними проросійськими телеканалами Молдови був переданий близькому соратнику Шора наприкінці вересня, що дало йому важливу платформу для просування орієнтованого на Москву порядку денного в країні, «затиснутій» між Україною та Румунією. Крім того, перехоплені дані свідчать, що ФСБ направила групу російських політтехнологів консультувати партію Шора. І, згідно з документами, ФСБ контролювала угоду, в якій російський олігарх придбав один із головних активів Шора, щоб захистити його від влади Молдови.

Партію «Шор» мали позиціонувати як партію «конкретної дії», популістську «в прямому сенсі цього слова» партію, яка «змінює життя людей на краще», – писали російські стратеги у звіті ФСБ.

В інтерв'ю Шор заперечував, що отримував підтримку з Москви, в тому числі зі сторони спецслужб. «Ми є абсолютно незалежною партією, яка захищає лише позицію громадян Молдови», - сказав він. Він звинуватив прозахідний нахил уряду Молдови в наближенні країни до, за його словами, «економічного колапсу». У заяві, опублікованій у четвер після запровадження санкцій США , Шор зухвало відкинув їх як «перемогу» і заявив, що президент Молдови «справді злякався протестів, розуміючи, що його скоро скинуть».

Офіційні особи Молдови та США побоюються, що спроби Кремля створити переворот у Молдові, який готується десятиліттями, можуть тільки посилитися, якщо Росія зазнає подальших втрат в Україні. «Останнім часом, коли Росія стикається з військовими невдачами та глобальним обуренням через її жорстокі дії в Україні, російські оперативники розглядають все більш відчайдушні заходи, щоб запобігти подальшій ерозії свого впливу», — йдеться у заяві Міністерства фінансів, яке оголосило санкції проти Шора та інших осіб.

Молдова, яка у червні разом з Україною отримала статус кандидата на членство в ЄС, особливо вразлива до російського тиску через майже 100-відсоткову залежність від російського газу. Більш ніж п’ятикратне підвищення цін на газ цього року сильно вдарило по 2,5-мільйонному населенню країни, а рахунки за електроенергію тепер становлять понад 60 відсотків від середньостатистичних побутових витрат молдаван, заявили чиновники в Кишиневі.

Російський «Газпром» цього місяця скоротив постачання до Молдови на 30% і погрожує подальшими скороченнями в листопаді. Російські авіаудари по енергетичній інфраструктурі України ще більше посилюють тиск. Україна постачала 30% електроенергії в Молдову, але через бомбардування українських електростанцій Молдові довелося звернутися до Румунії, і лінії електропередач звідти вже працюють на повну потужність.

Крім того, окуповане російськими військовими Придністров’я, яке контролює електростанцію, що забезпечує решту 70% потреб країни в електроенергії, цього тижня заявило, що різко скорочує ці обсяги через скорочення постачання газу «Газпромом», що змусило владу Молдови відчайдушно працювати, щоб поповнити дефіцит. «Кожна бомба, яка падає на українську електростанцію, є бомбою, яка також падає на молдовську електроенергію», — сказав Ніку Попеску, міністр закордонних справ Молдови.