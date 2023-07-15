Трансплантація органів: Рада готує важливий закон щодо вилучення органів військовослужбовців

В Україні готують закон щодо трансплантації органів. Депутати хочуть заборонити посмертне вилучення органів у загиблих військовослужбовців. Крім того, під заборону може потрапити вилучення органів ще однієї категорії людей.

У Верховній Раді зареєстрували законопроект №9482, який міститиме ці заборони.

Цікаво, що ініціатором цього законопроекту є народний депутат Оксана Дмитрієва, яка раніше була співавтором іншого закону – про спрощення процедури трансплантації органів.

Цей закон, який спрощує процедуру трансплантації органів, був ухвалений напередодні початку повномасштабної війни – у січні 2022 року. Зокрема, згідно з цим законом, тепер не потрібна нотаріально засвідчена письмова згода живого донора та згода його батьків чи інших законних представників живого донора на вилучення у нього анатомічних матеріалів. Тобто тепер прижиттєва згода людей на донорство органів у разі їхньої смерті не потрібна.

Однак тепер сама Оксана Дмитрієва висунула іншу законодавчу ініціативу, яка різко звужує коло можливих донорів для трансплантації органів.

Зокрема, у законопроекті №9482 пропонується заборонити посмертне вилучення органів у двох категорій людей:

В осіб, які загинули внаслідок застосування примусових заходів працівниками правоохоронних або інших силових структур. Іншими словами, якщо людина буде вбита під час затримання поліцією або загине під час відбування терміну покарання, то її органи згідно із законом не підлягатимуть вилученню і трансплантації. Закон також заборонить вилучати посмертно органи у військовослужбовців, які загинули під час бойових дій.

"Чітка заборона вилучення анатомічних матеріалів у загиблих внаслідок бойових чи інших силових дій має на меті запобігти можливим зловживанням та маніпуляціям в інформаційному просторі", - аргументують свою позицію автори законопроекту.

Таким чином, якщо цей закон буде ухвалено, то він різко звузить коло можливих донорів, однак поставить перешкоду для можливих зловживань та злочинів у сфері трансплантації органів. Адже не секрет, що війна – це нескінченний конвеєр постачання органів, хоч би як цинічно це звучало. Причому не завжди це постачання органів може бути законним.

Нагадаємо, згідно із законом, трансплантація органів українцям здійснюється за рахунок держави.