Пакистан хоче передати Україні 44 танки Т-80УД, але Росія хоче цьому завадити – Firstpost

Саме Пакистан великою мірою допомагає Україні долати снарядний голод, інформує ZN.ua.

Пакистан хоче передати Україні 44 танки Т-80УД, але Росія хоче цьому завадити – Firstpost
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Пакистан запропонував передати Україні Т80УД, а також допомагає Україні боєприпасами. Це не подобається Росії, яка уже звернулась до Китаю з проханням повпливати на владу Пакистану. Про це пише індійське видання Firstpost.

«Намагаючись втриматися на плаву в умовах розгортання економічної кризи, Пакистан вдався до продажу зброї та боєприпасів Україні, яка бореться з російським вторгненням, – йдеться у публікації видання. – У соціальних мережах стало вірусним відео, на якому, як стверджується, танковий екіпаж української армії використовує 122-мм артилерійські снаряди, поставлені Пакистаном, під час бою з російськими військами».


Юлія Лавришин, ZN.ua





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