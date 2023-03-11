Пакистан хоче передати Україні 44 танки Т-80УД, але Росія хоче цьому завадити – Firstpost

Пакистан запропонував передати Україні Т80УД, а також допомагає Україні боєприпасами. Це не подобається Росії, яка уже звернулась до Китаю з проханням повпливати на владу Пакистану. Про це пише індійське видання Firstpost .

«Намагаючись втриматися на плаву в умовах розгортання економічної кризи, Пакистан вдався до продажу зброї та боєприпасів Україні, яка бореться з російським вторгненням, – йдеться у публікації видання. – У соціальних мережах стало вірусним відео, на якому, як стверджується, танковий екіпаж української армії використовує 122-мм артилерійські снаряди, поставлені Пакистаном, під час бою з російськими військами».