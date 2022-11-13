ОАЕ маніпулювали зовнішньою політикою США – The Washington Post

Об’єднані Арабські Емірати скеровували зовнішню політику Сполучених Штатів Америки на свою користь через низку законних і незаконних дій. Про це повідомляє The Washington Post , поспілкувались з трьома людьми, які прочитали доповідь.

Як йдеться у тексті видання, співробітники розвідки США склали секретну доповідь, в якій детально описуються зусилля ОАЕ з маніпулювання у законний та незаконний способи американською політичною системою, щоб направити зовнішню політику США на користь арабської автократії. ОАЕ використовували вразливі місця в кількох американських адміністраціях, зокрема і через внески у виборчі кампанії, та лобістьскі фірми.