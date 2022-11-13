ОАЕ маніпулювали зовнішньою політикою США – The Washington Post

Це перший такий звіт, де на політику США впливала нібито дружня країна, інформує ZN.ua.

Об’єднані Арабські Емірати скеровували зовнішню політику Сполучених Штатів Америки на свою користь через низку законних і незаконних дій. Про це повідомляє The Washington Post, поспілкувались з трьома людьми, які прочитали доповідь.

Як йдеться у тексті видання, співробітники розвідки США склали секретну доповідь, в якій детально описуються зусилля ОАЕ з маніпулювання у законний та незаконний способи американською політичною системою, щоб направити зовнішню політику США на користь арабської автократії. ОАЕ використовували вразливі місця в кількох американських адміністраціях, зокрема і через внески у виборчі кампанії, та лобістьскі фірми.

Документ був складений Національною розвідувальною радою та наданий вищим політикам США протягом останніх тижнів, щоб керувати ними при прийнятті рішень щодо Близького Сходу та ОАЕ, які мають величезний вплив у Вашингтоні. Звіт примітний тим, що він зосереджений на операціях впливу дружньої нації, а не ворожої держави, такої як Росія, Китай чи Іран. Крім того, незвичайним є те, що продукт розвідки США ретельно вивчає взаємодію за участю офіційних осіб США, враховуючи його повноваження зосереджуватися на зовнішніх загрозах.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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