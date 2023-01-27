Камбоджа не надаватиме Україні військову допомогу, пояснивши це «політикою нейтралітету»

А тренування з розмінування прем'єр-міністр країни назвав «суто гуманітарним актом» та запросив росіян пройти їх, інформує ZN.ua.

Камбоджа не надаватиме Україні військову допомогу, пояснивши це «політикою нейтралітету»
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Прем'єр-міністр Камбоджі Хун Сен заявив, що Камбоджа не має можливості надати військову підтримку Україні, а навчання для 15 українських саперів, які проходять у столиці країни Пномпені, він назвав «суто гуманітарним актом». Про це пише місцеве видання Khmer Times.

«Камбоджа не надавала жодної військової підтримки Україні. Камбоджа не має можливості це зробити. Технічна допомога Камбоджі українським саперам є суто гуманітарним актом», – заявив Хун Сен на церемонії вручення дипломів Західного університету.

Він додав, що уряд Камбоджі погодився на цю допомогу лише тому, що їхня країна постраждала від наземних мін та нерозірваних боєприпасів, та зазначив, що Камбоджа відправляла своїх саперів до багатьох інших країн під егідою ООН. Наразі вони виконують свою місію в Малі, Південному Судані, Лівані і ЦАР. заявив, що його країна готова навчати розмінуванню представників будь-яких країн, які його бажають, зокрема і Росію. Він також заявив, що його країна готова навчати розмінуванню представників будь-яких країн, які його бажають, зокрема і Росію.

Видання зазначає, що Міністерство закордонних справ Камбоджі підтвердило, що рішення про проведення технічних тренінгів з розмінування для українських саперів у Камбоджі у співпраці з Японським агентством міжнародного співробітництва (JICA) прийнято виключно з гуманітарних міркувань, як це було продемонстровано під час численних миротворчих місій під егідою ООН.

Також Міністерство категорично заперечило віднесення Королівства до категорії «країн, що надають військову підтримку Україні», про що тиждень тому у своїй інфографіці повідомив російський Telegram-канал «Демография упала» та закликало канал виправити цю публікацію. В МЗС Камбоджі вважають, що ця інформація не тільки неточна, але й може завдати шкоди Камбоджі «як миролюбній країні, яка суворо дотримується зовнішньої політики нейтралітету, закріпленої в її Конституції».


Юлія Лавришин, ZN.ua





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