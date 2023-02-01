Сі Цзіньпін не хоче опинитися на боці переможеного у війні в Україні — The Washington Post

Поки Китай залишатиметься осторонь, Україна матиме шанс перемогти, інформує ZN.ua.

Сі Цзіньпін не хоче опинитися на боці переможеного у війні в Україні — The Washington Post
© depositphotos / Diloka107

Росія має набагато більше людей, більшу економіку та потужнішу армію, ніж Україна. За всіма правилами, вона мала знищити Україну на початку війни. Те, що цього не сталося, те, що війна йде вже другий рік, а Київ має хороші шанси відновити втрачені позиції — в значній мірі пояснюється тим, що , що Україна має багато союзників, а Росія — ні. Про це у колонці для The Washington Post пише Макс Бут — колумніст Washington Post, старший науковий співробітник Ради з міжнародних відносин.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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