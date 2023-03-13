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2023-03-13
Балі закликає уряд посилити візовий режим для громадян України та РФ – The Jakarta Post
Як причина називається «порушення візових правил», війна не згадується, інформує
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Влада Балі просить уряд Індонезії посилити візовий режим для росіян та українців, оскільки ті «зловживають туристичними візами, намагаючись використати їх для працевлаштування та ведення бізнесу, що заборонено на острові», повідомляє газета
«Я написав листа в Міністерство закордонних справ і в Міністерство юстиції з проханням скасувати візові пільги для росіян і українців», - сказав він на пресконференції.
Анастасія Дейна, ZN.ua