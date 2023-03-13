Балі закликає уряд посилити візовий режим для громадян України та РФ – The Jakarta Post

Влада Балі просить уряд Індонезії посилити візовий режим для росіян та українців, оскільки ті «зловживають туристичними візами, намагаючись використати їх для працевлаштування та ведення бізнесу, що заборонено на острові», повідомляє газета The Jakarta Post із посиланням на губернатора провінції Ваяна Костера.

«Я написав листа в Міністерство закордонних справ і в Міністерство юстиції з проханням скасувати візові пільги для росіян і українців», - сказав він на пресконференції.