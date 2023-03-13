Балі закликає уряд посилити візовий режим для громадян України та РФ – The Jakarta Post

Як причина називається «порушення візових правил», війна не згадується, інформує ZN.ua.

Балі закликає уряд посилити візовий режим для громадян України та РФ – The Jakarta Post
© unsplash.com/mrqs_g

Влада Балі просить уряд Індонезії посилити візовий режим для росіян та українців, оскільки ті «зловживають туристичними візами, намагаючись використати їх для працевлаштування та ведення бізнесу, що заборонено на острові», повідомляє газета The Jakarta Post із посиланням на губернатора провінції Ваяна Костера.

«Я написав листа в Міністерство закордонних справ і в Міністерство юстиції з проханням скасувати візові пільги для росіян і українців», - сказав він на пресконференції.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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