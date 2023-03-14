Великі втрати, відсутність боєприпасів та навчених кадрів: у WashPost розповіли, чому серед української армії зростає песимізм

Серед українських військових зростає песимізм через великі втрати на фронті, відсутність досвідчених кадрів та низьку якість підготовки новоприбулих мобілізованих, пише The Washington Post. Ба більше, Силам оборона бракує боєприпасів.

"Найцінніше на війні - це бойовий досвід. Солдат, який пережив пів року боїв, і солдат, який прийшов з полігону — це два різних солдати. Це небо і земля. А солдатів, які мають бойовий досвід, дуже мало. На жаль, всі вони вже загинули або поранені", — заявив командир батальйону 46-ї десантно-штурмової бригади з позивним "Купол".

При цьому у WashPost погоджуються з тим, що наразі важко оцінити реальний ступінь боєготовності нашої армії, позаяк Україна продовжує підготовку до масштабного контрнаступу.

"Я не думаю, що ми вичерпали свій потенціал. Я думаю, що в будь-якій війні настає час, коли потрібно готувати нові кадри, що і відбувається зараз", — заявив глава офісу президента Андрій Єрмак.

Також видання цитує слова німецького чиновника, який зазначає, що загиблими та пораненими Україна втратила близько 120 тисяч солдатів. Він додав, що Київ цією інформацією ні з ким не ділиться.

Паралельно з цим один з американських урядовців зауважив, що втрати України у війні є великими, проте Росії - ще більшими.

Тим часом дехто у Києві скептично ставиться до контрнаступу ЗСУ, який повинен початися весною. Український чиновник, який дав коментар WashPost, назвав "символічною" кількість танків, яку нам пообіцяли.

"Якщо у вас більше ресурсів, ви активніше атакуєте. Якщо у вас менше ресурсів, ви більше захищаєтесь. Ми будемо захищатися. Тому, якщо ви запитаєте мене особисто, я не вірю у великий контрнаступ для нас. Хотілося б вірити, але я дивлюся на ресурси та запитую: "За рахунок чого?", - коментує ситуацію український чиновник. - Можливо, у нас будуть якісь локальні прориви. У нас немає ні людей, ні зброї. А ви знаєте співвідношення: коли ви наступаєте, ви втрачаєте вдвічі або втричі більше людей. Ми не можемо дозволити собі втратити стільки людей".

При цьому ЗМІ зазначає, що Україна робить досить високі ставки на найближчі місяці. Насамперед тому, що Захід, який допомагає нам зброєю, спостерігає за тим, чи зможе наша армія перехопити ініціативу на полі бою.