Великі втрати, відсутність боєприпасів та навчених кадрів: у WashPost розповіли, чому серед української армії зростає песимізм

Україна робить досить високі ставки на найближчі місяці, інформує ZN.ua.

Великі втрати, відсутність боєприпасів та навчених кадрів: у WashPost розповіли, чому серед української армії зростає песимізм

Серед українських військових зростає песимізм через великі втрати на фронті, відсутність досвідчених кадрів та низьку якість підготовки новоприбулих мобілізованих, пише The Washington Post. Ба більше, Силам оборона бракує боєприпасів.

"Найцінніше на війні - це бойовий досвід. Солдат, який пережив пів року боїв, і солдат, який прийшов з полігону — це два різних солдати. Це небо і земля. А солдатів, які мають бойовий досвід, дуже мало. На жаль, всі вони вже загинули або поранені", — заявив командир батальйону 46-ї десантно-штурмової бригади з позивним "Купол".

При цьому у WashPost погоджуються з тим, що наразі важко оцінити реальний ступінь боєготовності нашої армії, позаяк Україна продовжує підготовку до масштабного контрнаступу.

"Я не думаю, що ми вичерпали свій потенціал. Я думаю, що в будь-якій війні настає час, коли потрібно готувати нові кадри, що і відбувається зараз", — заявив глава офісу президента Андрій Єрмак.

Також видання цитує слова німецького чиновника, який зазначає, що загиблими та пораненими Україна втратила близько 120 тисяч солдатів. Він додав, що Київ цією інформацією ні з ким не ділиться.

Паралельно з цим один з американських урядовців зауважив, що втрати України у війні є великими, проте Росії - ще більшими.

Тим часом дехто у Києві скептично ставиться до контрнаступу ЗСУ, який повинен початися весною. Український чиновник, який дав коментар WashPost, назвав "символічною" кількість танків, яку нам пообіцяли.

"Якщо у вас більше ресурсів, ви активніше атакуєте. Якщо у вас менше ресурсів, ви більше захищаєтесь. Ми будемо захищатися. Тому, якщо ви запитаєте мене особисто, я не вірю у великий контрнаступ для нас. Хотілося б вірити, але я дивлюся на ресурси та запитую: "За рахунок чого?", - коментує ситуацію український чиновник. - Можливо, у нас будуть якісь локальні прориви. У нас немає ні людей, ні зброї. А ви знаєте співвідношення: коли ви наступаєте, ви втрачаєте вдвічі або втричі більше людей. Ми не можемо дозволити собі втратити стільки людей".

При цьому ЗМІ зазначає, що Україна робить досить високі ставки на найближчі місяці. Насамперед тому, що Захід, який допомагає нам зброєю, спостерігає за тим, чи зможе наша армія перехопити ініціативу на полі бою.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





Интересные новости
Обстріли цивільної та енергетичної інфраструктури України є воєнним злочином – фон дер ЛяєнОбстріли цивільної та енергетичної інфраструктури України є воєнним злочином – фон дер Ляєн
Вербувальники Вагнера проводять агітацію навіть в школах – британська розвідкаВербувальники Вагнера проводять агітацію навіть в школах – британська розвідка
"Росія пустила Геббельса на фарш" або що думають в Україні про скликання росіянами засідання Радбезу ООН щодо "русофобії""Росія пустила Геббельса на фарш" або що думають в Україні про скликання росіянами засідання Радбезу ООН щодо "русофобії"
ЗСУ стабілізували лінію оборони на півночі Бахмута — розвідка БританіїЗСУ стабілізували лінію оборони на півночі Бахмута — розвідка Британії
"Розрахунки передбачали бліцкриг, а не бліцутилізацію": Данілов про ситуацію у Росії з озброєнням"Розрахунки передбачали бліцкриг, а не бліцутилізацію": Данілов про ситуацію у Росії з озброєнням
Блок рекламы


Похожие новости
WSJ: В Демократичній партії прокоментували, чому ДеСантіс критикує допомогу УкраїніWSJ: В Демократичній партії прокоментували, чому ДеСантіс критикує допомогу Україні
WP: Україні для весняного наступу бракує добре навчених солдатів і боєприпасівWP: Україні для весняного наступу бракує добре навчених солдатів і боєприпасів
У Росії згоріли ще два великі склади - в окупованому Сімферополі та на УраліУ Росії згоріли ще два великі склади - в окупованому Сімферополі та на Уралі
Втрати ворога за 13 березня: ЗСУ за добу знищили 740 російських окупантівВтрати ворога за 13 березня: ЗСУ за добу знищили 740 російських окупантів
Rheinmetall може забезпечити Україну снарядами, але не робить цього: у компанії заявили про відсутність відповідного замовлення від ЄСRheinmetall може забезпечити Україну снарядами, але не робить цього: у компанії заявили про відсутність відповідного замовлення від ЄС
Вже понад 160 тисяч росіян проміняли власне життя на волю диктатора: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворогаВже понад 160 тисяч росіян проміняли власне життя на волю диктатора: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога
ЗСУ знищили 11 "пташок", багато танків та окупантів: свіжі дані про втрати РФ в УкраїніЗСУ знищили 11 "пташок", багато танків та окупантів: свіжі дані про втрати РФ в Україні
В Україні хочуть на законодавчому рівні ввести поняття "рашизм"В Україні хочуть на законодавчому рівні ввести поняття "рашизм"
На ЗАЕС зростає дефіцит професіоналів: до чого це може призвестиНа ЗАЕС зростає дефіцит професіоналів: до чого це може призвести
Суд звільнив льотчика, який бомбардував Харків: у чому причинаСуд звільнив льотчика, який бомбардував Харків: у чому причина
Последние новости
Подгружаем последние новости