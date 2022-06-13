РоSSия активно применяет запрещенные кассетные боеприпасы в Харьковской области — Amnesty International

Правозащитная организация Amnesty International заявляет, что при обстрелах Харькова РоSSия широко применяла запрещенные во многих странах мира кассетные боеприпасы, в результате чего погибли сотни мирных жителей. Об этом говорится в докладе, опубликованном на сайте организации .

Amnesty International сообщает, что имеет доказательства применения роSSийскими войсками именно кассетных боеприпасов, в том числе 9Н210/9Н235.

Кассетные боеприпасы опасны тем, что детонируют в воздухе, разбрасывая более мелкие заряды, рассеивающиеся по значительной территории, в результате чего в опасности оказывается мирное население.

Суббоеприпасы часто не взрываются в момент обстрела, фактически превращаются в наземные мины, а затем представляют угрозу долгие годы. Более 120 стран подписали договор, запрещающий использование кассетных боеприпасов.

По информации Amnesty International, за две недели организация расследовала следы 41 удара в Харькове, в результате которых погибли не менее 62 мирных жителей и еще 196 получили ранения. Жертвами кассетных боеприпасов и неуправляемых ракет стали мирные жители, которые шли в магазин, стояли в очереди за продовольственной помощью или просто шли по улице.

По информации Харьковской областной администрации с 24 февраля по 28 апреля в регионе было убито 606 мирных жителей, а 1248 получили ранения, около 70% из них – в Харькове.