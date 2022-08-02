Немає підстав вірити спискам загиблих в Оленівці, опублікованим окупантами – ГУР

Україна наразі не може підтвердити правдивість оприлюднених російськими загарбниками списків захисників нашої держави, що були вбиті чи поранені внаслідок вибуху в колонії на території тимчасово окупованої Оленівки. Підстав довіряти цим даним немає, повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

Він пояснив, що Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими одразу після трагедії звернувся до РФ із вимогою надати інформацію щодо загиблих і поранених внаслідок цього терористичного акту, а також стосовно повернення тіл убитих українців.

“На жаль, досі не отримано офіційних відповідей, ми можемо оперувати лише тими даними, які росіяни оприлюднили в Інтернеті”, – зазначив Юсов.

Представник ГУР розповів, що перевірка показала наявність у згаданих списках прізвищ тих військових, які отримали поранення до вибуху в Оленівці.

За його словами, Україна мала домовленості про їх обмін найближчим часом. Ці захисники повинні були перебувати в лікарні під час теракту, а не в приміщення бараку на території промзони Оленівки.