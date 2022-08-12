В Україну повернули понад пів тисячі тіл захисників, які були списках зниклих безвісти

Мова про усі напрямки бойових дій.

В Україну повернули понад пів тисячі тіл захисників, які були списках зниклих безвісти
© Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій

Україні вдалось повернула тіла 522 загиблих захисників, які були у списках зниклих безвісти, повідомив уповноважений з питань осіб, які зникли безвісти за особливих обставин Олег Котенко.

"522 тіла нам уже вдалося забрати. Ми забираємо їх із різних напрямків, не тільки з Донецького, а й Харківського, Луганського", - розповів він у ефірі телемарафону у п'ятницю.

За словами Котенка, Україна зробить усе можливе для того, щоб забрати тіла всіх своїх полеглих захисників.

Він також зазначив, що зараз перемовини про повернення загиблих проходять виключно через посередника — Міжнародний Червоний Хрест.

«Як це відбувається? Ми даємо запит, що в такому місці був бій і там можуть знаходитись тіла наших загиблих. Тоді російська сторона виходить на це місце на підконтрольній їй території, і якщо дійсно знаходять загиблих, їх забирають. Потім їх передають нам», - розповів Котенко подробиці процесу.


Ірина Знась, ZN.ua





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