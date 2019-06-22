РФ обязали заплатить 1 млн гривен украинке

РФ обязали заплатить 1 млн гривен украинке

Более одного миллиона гривен получит украинская журналистка и общественная активистка Анна Андриевская по решению Соломенского районного суда города Киева по программе объединения «Сила Права».

Об этом сообщается на сайте объединения.

«Команда Силы Права в Соломенском районном суде города Киева помогла журналистке Анне Андриевской получить решение о взыскании с РФ в ее пользу компенсации за моральный ущерб в размере 1 043 778, 47 грн (один миллион сорок три тысячи семьсот семьдесят восемь гривен 47 копеек)», – говорится в сообщении.

Объединение «Сила права» подчеркивает, что каждый гражданин Украины пострадал из-за агрессии РоSSийской Федерации против Украины и имеет право на компенсацию. На сайте объединения сообщается, что для обеспечения выплат по таким искам уже арестовано более 3,5 миллиардов долларов, которые принадлежат РоSSийской Федерации.

Напомним, ранее стало известно о том, что «Сила права» Андрея Сенченко планирует объединиться на парламентских выборах с общественным движением «Спільна справа», которое возглавляет Александр Данилюк. Цель объединения - формирование коалиции вокруг 5 принциповэ среди которых недопустимость капитуляции и роSSийского реванша, готовящихся с целью снять с РФ ответственность за агрессию.


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