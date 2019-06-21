Суд подтвердил факт проживания Саакашвили в Украине в течение пяти лет

Это необходимо для регистрации его кандидатом в депутаты.

Суд подтвердил факт проживания Саакашвили в Украине в течение пяти лет
Фото: facebook/Oleksandr Kosariev

Печерский районный суд Киева установил факт непрерывного проживания в Украине экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили в течение пяти лет.

Об этом сообщила в Фейсбуке пресс-секретарь Саакашвили Дарина Чиж.

Суд устанавливал факт проживания Саакашвили в Украине для регистрации его кандидатом в депутаты на внеочередных выборах в Верховную Раду, которые состоятся 21 июля.

На данное решение может быть подана апелляция.

13 июня Саакашвили заявил, что соответствует всем нормам законодательства, чтобы быть депутатом. Тогда же он представил первую пятерку своей партии "Рух новых сил".

Напомним, последний год Саакашвили провел в эмиграции после того, как Петр Порошенко аннулировал его украинское гражданство. Новый президент Владимир Зеленский вернул Саакашвили паспорт, и 29 мая политик прилетел в Украину. В тот же день он заявил, что не будет участвовать в парламентских выборах.

4 июня мэр Киева Виталий Кличко предложил Саакашвили повести на выборы его партию "УДАР", но Саакашвили отказался.

8 июня Саакашвили объявил об участии "Руха новых сил" в парламентских выборах. В первую пятерку партии входят: сам Саакашвили, экс-заместитель генерального прокурора Давид Сакварелидзе, общественный деятель Олесь Доний, одесская гроссмейстер Наталья Жукова и экс-министр экономики Владимир Лановой.


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