Страны Балтии договариваются с ЕС об отключении от электросетей РоSSии
Синхронизация с системами Европы должна быть проведена в жизнь не позднее 2025 года.
Премьер-министры Латвии, Литвы, Эстонии, Польши и представители Еврокомиссии утверждают календарь работ по отключению электросетей стран Балтии от РФ и синхронизации с системами Европы.
Дорожная карта будет подписана в Брюсселе перед саммитом Евросоюза, сказал советник президента Литвы Дали Грибаускайте, передает Delfi.
"Намечен очень конкретный календарь, кто, что и в какие сроки должен сделать", – сказал дипломат.
Синхронизация должна быть проведена в жизнь не позднее 2025 года, а ЕК примет участие в переговорах с Россией и Беларусью, чтобы обеспечить безпроблемное отключение.
Проектом синхронизации с энергосистемами ЕС страны Балтии надеются снизить зависимость от Москвы. Электросети Латвии, Литвы и Эстонии сейчас действуют в синхронном режиме в так называемом кольце постсоветской электроэнергетической системы БРЭЛЛ (Белоруссия, РоSSия, Эстония, Латвия, Литва) и зависят от диспетчерской в Москве и электросетей РоSSии.
После долгих взаимных споров страны Балтии в 2018 году утвердили, что будут синхронизироваться с Западной Европой через Польшу.
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