?Геращенко заявил, что не будет баллотироваться в Раду, но из политики не уходит

Народный депутат Антон Геращенко заявил, что не будет баллотироваться на выборах в Верховную Раду, но уходить из политики не собирается.

Об этом он сообщил в Фейсбуке.

"Политик думает о следующих выборах, государственный деятель - о судьбе будущих поколений. Работа в парламенте была для меня большим профессиональным вызовом и школой жизни одновременно. Будучи народным депутатом, избранным в трагическом 2014 году, я разделил ответственность за судьбу Украины с товарищами по фракции "Народный Фронт". Враги Украины оценили мою работу и мой вклад в дело обеспечения безопасности Украины, создание добровольческих батальонов и противодействие агрессору в сфере пропаганды и раскола страны. Службой безопасности Украины была сорвана попытка покушения на меня, задержаны и отданы под суд двое подозреваемых в попытке моей ликвидации... В РоSSии на меня заведены фейковые уголовные дела и решением Басманного суда Москвы я объявлен в розыск... Впрочем, я всегда расценивал это как своего рода награду и оценку моей борьбы", - написал Геращенко.

Он также отметил, что за время работы в парламенте он и его помощники рассмотрели 2069 обращений граждан, по результату чего было направлено 2622 депутатских обращений.

"Мною лично, а также в соавторстве с коллегами, было внесено 162 законопроекта и постановления, 24 из которых были одобрены и вступили в силу. Я горжусь тем, что мне выпала честь проводить в парламенте законы "О Национальной полиции", "Об уголовных проступках", "О трансплантации". Конечно, не все задуманное удалось реализовать. Были в моей работе и ошибки. Ведь не ошибается только тот, кто ничего не делает", - отметил депутат.

Он добавил, что ряд законопроектов и концепций, разработанных с его участием, будут приняты уже будущим парламентом

"Я принял решение не выдвигать свою кандидатуру для участия в досрочных выборах в Верховную Раду. В будущем парламенте у меня будет возможно не меньше, а даже больше единомышленников, которым я готов передавать мой опыт и знания, полученные за годы работы в Верховной Раде. Я не ухожу из украинской политики", - подчеркнул Геращенко.

Он сообщил, что в дальнейшем сосредоточится на проектах в сфере национальной безопасности, обороны, реформы правоохранительной и судебной системы аналитического центра "Украинский институт будущего", одним из учредителей которого он является.

"Это будет интеллектуальная, часто невидимая невооруженным глазом, борьба с роSSийской агрессией, враждебной пропагандой и угрозой реванша... Наша страна восстановит территориальную целостность и будет безопасным, богатым, процветающим государством - региональным европейским лидером", - добавил Геращенко.