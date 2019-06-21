В Грузии начались массовые протесты из-за скандала с роSSийским депутатом (обновлено)

Полиция применила против протестующих слезоточивый газ и резиновые пули. Есть пострадавшие.

В грузинских городах Тбилиси и Батуми вечером 20 июня началась многотысячная акция протеста после того, как депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов выступил в парламенте Грузии на заседании Межпарламентской ассамблеи православия.

Фото: twitter.com

Он сидел в кресле председателя парламента и говорил на русском языке. Грузинские оппозиционеры обвиняли Гаврилова в том, что он участвовал в войне против Грузии, пишет Медуза.

После срыва заседания роSSийские депутаты переместились в отель в центре Тбилиси, возле которого началась акция протеста. Когда Гаврилов и другие делегаты выходили из отеля, активисты облили их водой. РоSSийские депутаты уехали из гостиницы под охраной, они уже покинули Грузию.

Протестующие потребовали отправить в отставку спикера парламента Ираклия Кобахидзе, руководителей МВД и Службы государственной безопасности, а также провести досрочные выборы. Сессию Ассамблеи православия досрочно закрыли.

Фото: twitter.com

По оценкам активистов, в акции протеста у парламента Грузии принимают участие семь тысяч человек.

Фото: twitter.com

Перед зданием роSSийского консульства в Тбилиси собралось около 100 митингующих, которые скандируют "РоSSия - оккупант".

Тбилиси
Перед зданием роSSийского консульства собралось около 100 митингующих, которые скандируют: «РоSSия — оккупант» pic.twitter.com/6GUphNuenU

— Olga (@obulg2014) 20 июня 2019 г.

Участники акции протеста в Тбилиси ворвались в здание парламента Грузии. Полиция, оснащенная дубинками и щитами, пытается остановить их, сообщает Грузия online.

Фото: twitter.com

Отмечается, что полиция не применяет палки или другие спецсредства, пытаясь мирно вытеснить участников акции с территории парламента.

#Тбилиси сейчас. pic.twitter.com/EaspzIkgN9

— ?????? ??????????? (@G_Valashvili) 20 июня 2019 г.

Ранее председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе из-за событий в Тбилиси прервал свой официальный визит в Азербайджан и возвращается в Грузию. Сразу по возвращении Кобахидзе планировал объявить о своей отставке.

Обновление. Полиция применила против протестующих слезоточивый газ и резиновые пули.

Телеканал "Рустави-2" сообщает о том, что несколько пострадавших получили тяжелые травмы.

Фото: twitter.com/OlegPanfilov7

По данным Интерфакса, в столкновениях в Тбилиси пострадали десятки человек. Среди пострадавших есть журналисты.

Сообщается, что части пострадавшим врачи бригад "скорой помощи" оказали помощь на месте.

Фото: twitter.com/OlegPanfilov7

Минздрав Грузии сообщает о 16 пострадавших, они госпитализированы.

Митингующие в Тбилиси в эти минуты продолжают попытки прорваться в здание парламента, спецназ не применяет силу.

Фото: twitter.com/OlegPanfilov7

Фото: twitter.com/OlegPanfilov7

Между тем, ряд посольств стран Евросоюза в четверг вечером призвали стороны к спокойствию и сохранению мира в стране.

Обновление 00:47. Акция протеста у парламента Грузии продолжается, хотя людей стало значительно меньше. По словам корреспондента Медузы, возле парламента находится больше полицейских, чем протестующих. Слышны выстрелы.

T?umienie pokojowej manifestacji gazem pieprzowymw #tbilisi w zwi?zku z reakcj? obywateli na wyst?pienie rosyjskiego deputowanego w gruzi?skim parlamencie https://t.co/fpsBNu5BT8 pic.twitter.com/JhFS5s6KMf

— Kuba Kasprzyk (@JakubKasprzyk2) 20 июня 2019 г.

По данным телеканала "Рустави-2", что ранены 55 человек: 17 протестующих и 38 полицейских. Четырех человек госпитализировали. На митинге у парламента получил ранения оператор телеканала. По его словам, спецназовцы несколько раз выстрелили в него резиновыми пулями.

В МВД Грузии заявили, что протест собравшихся перед зданием парламента Грузии участников акции "вышел за установленные законом рамки свободы выражения и мирных собраний и принял насильственный характер".

Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что "деструктивные" оппозиционные силы, провоцирующие насилие, выполняют "план Москвы".

Как сообщалось, 19-22 июня в Грузии проходит сессия 26-й Генеральной ассамблеи Межпарламентской Ассамблеи православия (IAO). В рамках мероприятия Грузию посетило около 100 участников делегаций 25 стран.

Посол Украины в Грузии покинул выступление роSSийского депутата в знак протеста.


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