В Грузии начались массовые протесты из-за скандала с роSSийским депутатом (обновлено)
Полиция применила против протестующих слезоточивый газ и резиновые пули. Есть пострадавшие.
В грузинских городах Тбилиси и Батуми вечером 20 июня началась многотысячная акция протеста после того, как депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов выступил в парламенте Грузии на заседании Межпарламентской ассамблеи православия.
Фото: twitter.com
Он сидел в кресле председателя парламента и говорил на русском языке. Грузинские оппозиционеры обвиняли Гаврилова в том, что он участвовал в войне против Грузии, пишет Медуза.
После срыва заседания роSSийские депутаты переместились в отель в центре Тбилиси, возле которого началась акция протеста. Когда Гаврилов и другие делегаты выходили из отеля, активисты облили их водой. РоSSийские депутаты уехали из гостиницы под охраной, они уже покинули Грузию.
Протестующие потребовали отправить в отставку спикера парламента Ираклия Кобахидзе, руководителей МВД и Службы государственной безопасности, а также провести досрочные выборы. Сессию Ассамблеи православия досрочно закрыли.
Фото: twitter.com
По оценкам активистов, в акции протеста у парламента Грузии принимают участие семь тысяч человек.
Фото: twitter.com
Перед зданием роSSийского консульства в Тбилиси собралось около 100 митингующих, которые скандируют "РоSSия - оккупант".
Тбилиси Перед зданием роSSийского консульства собралось около 100 митингующих, которые скандируют: «РоSSия — оккупант» pic.twitter.com/6GUphNuenU
Ранее председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе из-за событий в Тбилиси прервал свой официальный визит в Азербайджан и возвращается в Грузию. Сразу по возвращении Кобахидзе планировал объявить о своей отставке.
Обновление. Полиция применила против протестующих слезоточивый газ и резиновые пули.
Телеканал "Рустави-2" сообщает о том, что несколько пострадавших получили тяжелые травмы.
Фото: twitter.com/OlegPanfilov7
По данным Интерфакса, в столкновениях в Тбилиси пострадали десятки человек. Среди пострадавших есть журналисты.
Сообщается, что части пострадавшим врачи бригад "скорой помощи" оказали помощь на месте.
Фото: twitter.com/OlegPanfilov7
Минздрав Грузии сообщает о 16 пострадавших, они госпитализированы.
Митингующие в Тбилиси в эти минуты продолжают попытки прорваться в здание парламента, спецназ не применяет силу.
Фото: twitter.com/OlegPanfilov7
Фото: twitter.com/OlegPanfilov7
Между тем, ряд посольств стран Евросоюза в четверг вечером призвали стороны к спокойствию и сохранению мира в стране.
Обновление 00:47. Акция протеста у парламента Грузии продолжается, хотя людей стало значительно меньше. По словам корреспондента Медузы, возле парламента находится больше полицейских, чем протестующих. Слышны выстрелы.
По данным телеканала "Рустави-2", что ранены 55 человек: 17 протестующих и 38 полицейских. Четырех человек госпитализировали. На митинге у парламента получил ранения оператор телеканала. По его словам, спецназовцы несколько раз выстрелили в него резиновыми пулями.
В МВД Грузии заявили, что протест собравшихся перед зданием парламента Грузии участников акции "вышел за установленные законом рамки свободы выражения и мирных собраний и принял насильственный характер".
Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что "деструктивные" оппозиционные силы, провоцирующие насилие, выполняют "план Москвы".
Как сообщалось, 19-22 июня в Грузии проходит сессия 26-й Генеральной ассамблеи Межпарламентской Ассамблеи православия (IAO). В рамках мероприятия Грузию посетило около 100 участников делегаций 25 стран.
Посол Украины в Грузии покинул выступление роSSийского депутата в знак протеста.
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