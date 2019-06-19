Институт нацпамяти пригрозил Кернесу уголовной ответственностью за Жукова

За это могут посадить на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без.

Институт национальной памяти заявил, что возвращение имени проспекту Петра Григоренко маршала Жукова - это нарушение закона и пригрозил мэру Харькова Геннадию Кернесу уголовной ответственностью за это. Об этом сообщает пресс-центр Института нацпамяти.

"Согласно части второй статьи 436-1 Уголовного кодекса Украины действия по распространению и публичного использованию символики коммунистического тоталитарного режима, совершенные лицом, которое является представителем власти, наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой. Мы будем обращаться в Генеральную прокуратуру, чтобы она провела проверку указанных обстоятельств и возбудила уголовного производства по ст. 436-1 Уголовного кодекса, и будем инициировать иск в административный суд об отмене принятого решения горсовета", - ссылается УИМП на своего юриста Сергея Рябенко.

Отмечается, что присвоение проспекту имени Жукова любому объекту топонимики Харькова или любого другого населенного пункта на территории Украины противоречит действующему законодательству.

Также институт Нацпамяти напомнил, что Жуков занимал руководящие должности в высших органах власти и управления СССР , а также в коммунистической партии, а ч.6 ст.3 закона Украины "О присвоении юридическим лицам и объектам права собственности имен (псевдонимов) физических лиц, юбилейных и праздничных дат, названий и дат исторических событий" прямо запрещает наименование проспекта его именем.

Напомним, сегодня Городской совет Харькова вернул проспекту Петра Григоренко имя советского маршала Георгия Жукова. За такое решение проголосовали 59 депутатов, против - 13.

Весной 2019 года в Харькове запустили петицию о возвращении проспекту имени маршала Жукова. Мэр Харькова Геннадий Кернес назвал себя в этой ситуации арбитром и заявил, что за то, чтобы вернуть название Жукова, собрали более 50 тыс. подписей. Против – 5056.

2 июня протестующие против партии Кернеса и Труханова снесли памятник маршалу Жукову в Харькове.