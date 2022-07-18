США пригрозили Ірану новими санкціями за допомогу Росії

Сполучені Штати введуть проти Ірану нові санкції, якщо Тегеран вирішить допомогти Росії проти України.

«Передача Іраном безпілотників Росії спричинить низку санкцій з боку США та інших країн», - попередили в Держдепартаменті.

Москва хоче купити сотні іранських безпілотників, щоб поповнити свої запаси, виснажені наступом на Донбасі. Іранські військові мають почати навчати російських колег управлінню БПЛА вже цього місяця.