США пригрозили Ірану новими санкціями за допомогу Росії

Москва хоче купити у Тегерана сотні бойових безпілотників для війни проти України, інформує ZN.ua.

США пригрозили Ірану новими санкціями за допомогу Росії
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Сполучені Штати введуть проти Ірану нові санкції, якщо Тегеран вирішить допомогти Росії проти України.

«Передача Іраном безпілотників Росії спричинить низку санкцій з боку США та інших країн», - попередили в Держдепартаменті.

Москва хоче купити сотні іранських безпілотників, щоб поповнити свої запаси, виснажені наступом на Донбасі. Іранські військові мають почати навчати російських колег управлінню БПЛА вже цього місяця.


Ольга Чекіс, ZN.ua





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