У російській Держдумі вибухнули новою маячнею

З шаленою заявою в ефірі російського пропагандистського "Першого каналу" виступив депутат Держдуми РФ Андрій Гурульов. Його слова передає британський телеканал Sky News.

На думку російського депутата, блокада Калінінграда, в якій рф звинувачує Литву, може призвести до «світової війни». При цьому постраждати від цього в першу чергу повинен Лондон, вважає Гурульов.

"Першим удар буде по Лондону. Абсолютно ясно, що загроза миру виходить від англосаксів", - заявив депутат в кращих традиціях агресивної російської пропаганди.

Він також помріяв про те, як Росія буде «знищувати» Західні супутники.

"Все угруповання космічних супутників противника ми знищимо в ході першої повітряної операції. Нікого не хвилює, американці вони чи британці, ми б бачили їх усіх як членів НАТО. По-друге, ми послабимо всю систему протиракетної оборони, скрізь і на 100%", - пригрозив Гурульов.