МЗС Ірану пригрозило Зеленському після його заяви в Конгресі США

Речник міністерства закордонних справ Ірану Нассер Канаані відповів на виступ президента України Володимира Зеленського в Конгресі Сполучених Штатів Америки, під час якого вкотре йшлося про підтримку Тегераном війни Росії проти України. Він назвав слова глави нашої держави "грубими" "антиїранськими звинуваченнями" у відповідній заяві, опублікуваній на сайті дипломатичного відомства країни.

У повідомленні Тегеран вкотре заперечив причетність до збройної агресії РФ у вигляді постачання військової техніки, зокрема дронів-камікадзе, будь-якій зі сторін.

"Пану Зеленському варто було б знати, що стратегічне терпіння Ірану до таких безпідставних звинувачень не безмежне", – сказав Канаані.