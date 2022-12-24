МЗС Ірану пригрозило Зеленському після його заяви в Конгресі США

Там кажуть, що "стратегічне терпіння Тегерану не безмежне", інформує ZN.ua.

МЗС Ірану пригрозило Зеленському після його заяви в Конгресі США
© Економічна правда

Речник міністерства закордонних справ Ірану Нассер Канаані відповів на виступ президента України Володимира Зеленського в Конгресі Сполучених Штатів Америки, під час якого вкотре йшлося про підтримку Тегераном війни Росії проти України. Він назвав слова глави нашої держави "грубими" "антиїранськими звинуваченнями" у відповідній заяві, опублікуваній на сайті дипломатичного відомства країни.

У повідомленні Тегеран вкотре заперечив причетність до збройної агресії РФ у вигляді постачання військової техніки, зокрема дронів-камікадзе, будь-якій зі сторін.

"Пану Зеленському варто було б знати, що стратегічне терпіння Ірану до таких безпідставних звинувачень не безмежне", – сказав Канаані.

Більше того, він запропонував Зеленському "винести урок з долі деяких інших політичних лідерів, які отримували підтримку від США".


Максим Царук, ZN.ua





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