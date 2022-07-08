У ДБР заперечують знищення матеріалів резонансних справ і пригрозили відповідальністю «за дискредитацію»

У ДБР заперечують знищення матеріалів резонансних справ і пригрозили відповідальністю «за дискредитацію»
© rubryka.com

Державне бюро розслідувань заперечує знищення таємних матеріалів у найбільш резонансних справах: щодо підписання «Харківських угод», розгону Майдану, у «вугільній справі» та інших.

«Державне бюро розслідувань повідомляє, що жодна із зазначених справ не знищена. Усі матеріали збережено, а провадження розслідуються відповідно до раніше затверджених планів і будуть передані до суду у визначені терміни», - заявили у бюро.

Територіальне управління ДБР у Хмельницькому (саме туди переїхав головний офіс після повномасштабного російського вторгнення) також заявило, що матеріали вціліли й розслідування у справах іде за планом.

Частину справ вже передано до суду, додали у Держбюро розслідувань. Прессслужба бюро навела приклади справ, переданих до суду протягом останніх місяців. Втім, серед них не знайшлося жодної зі списку тих, матеріали у яких могли бути знищеними.

Також у ДБР заявили, що інформація журналістів й активістів «носить відверто маніпулятивний характер» і натякнули на відповідальність за спробу «дискредитації ДБР» під час війни з РФ.

«Спроби дискредитувати Бюро в умовах воєнного часу мають на меті розбалансувати усю правоохоронну систему та вивести з-під відповідальності окремих чиновників та високопосадовців. Тим, хто «ділиться такими сенсаціями» з журналістами, хочемо сказати: всі кримінальні провадження збережені та розслідуються. Ви не зможете уникнути відповідальності свідомою дискредитацією органу досудового розслідування», - додали у бюро.

Нагадаємо, 8 липня журналістка Ірина Ромалійська та активіст Сергій Стерненко незалежно один від одного оприлюднили інформацію щодо знищення матеріалів особливо важливих справ. Інформацію обом підтвердили джерела у правоохоронних органах.

За їхніми даними, матеріали було знищено у період з 24 по 26 лютого. Частково – у Києві, частково – у Хмельницькому, куди їх було вивезено для захисту, на випадок захоплення ворогом столиці. Дозвіл на знищення, за інформацією Ромалійської, дав голова ДБР Олексій Сухачов.

Активіст Стерненко поінформував, що під знищення могли потрапити матеріали близько 140 проваджень. Зокрема:

  • «Харківські угоди» (продовжили до 2042 року базування російського флоту в українському Криму);
  • щодо доведення української армії до зубожіння (підозрювані: президент-втікач Віктор Янукович, начальник його Генштабу Володимир Замана, два його міністри оборони Дмитро Саламатін та Павло Лєбєдєв);
  • щодо участі колишнього голови СБУ Олександра Якименка в розгоні Майдану (за даними слідства в лютому 2014 він давав наказ про початок «антитерористичної операції», а насправді масових розстрілів протестуючих);
  • «Вугільна справа» Віктора Медведчука (купували за готівку вугілля у «Л-ДНР», імовірно за згодою Петра Порошенка);
  • Кілька справ, де фігурує чинний лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко (виготовлення військових кораблів на «Кузні на Рибальскому», призначення Сергія Семочка заступником голови Служби зовнішньої розвідки, проходження українських військових кораблів в 2018 через Керченську протоку).


Ольга Чекіс, ZN.ua





Интересные новости
Литва оригінально відповіла на погрози Росії про захоплення за три дніЛитва оригінально відповіла на погрози Росії про захоплення за три дні
Ворог знову вдарив ракетою по Одещині та бомбардував Зміїний – ситуація від ОК “Південь”Ворог знову вдарив ракетою по Одещині та бомбардував Зміїний – ситуація від ОК “Південь”
У Бєлгороді загинула родина з України: "росія знищує наших людей і на своїй території"У Бєлгороді загинула родина з України: "росія знищує наших людей і на своїй території"
Президент США надіслав до Конгресу лист про готовність Швеції та Фінляндії до вступу в НАТОПрезидент США надіслав до Конгресу лист про готовність Швеції та Фінляндії до вступу в НАТО
Війна Заходу до останнього українця: у Зеленського відповіли на заяву ПутінаВійна Заходу до останнього українця: у Зеленського відповіли на заяву Путіна
Блок рекламы


Похожие новости
У Києва є два варіанти знищення Кримського мосту - ForbesУ Києва є два варіанти знищення Кримського мосту - Forbes
ДБР знищило таємні матеріали у десятках справ: від «Харківських угод» і розгону Майдану до справи Медведчука – журналісткаДБР знищило таємні матеріали у десятках справ: від «Харківських угод» і розгону Майдану до справи Медведчука – журналістка
"Це справа військових": Данілов попередив українців, що ті не мають права коментувати контрнаступ"Це справа військових": Данілов попередив українців, що ті не мають права коментувати контрнаступ
Справи зовсім погані: Міноборони РФ вперше з початку війни в Україні нічим не похвалилосяСправи зовсім погані: Міноборони РФ вперше з початку війни в Україні нічим не похвалилося
12 складів за тиждень із "хвостиком": карта знищення сховищ боєприпасів ворога12 складів за тиждень із "хвостиком": карта знищення сховищ боєприпасів ворога
"Хочу, щоб діти росли у сильній Україні": балерина пішла на війну, продовживши справу покійного чоловіка"Хочу, щоб діти росли у сильній Україні": балерина пішла на війну, продовживши справу покійного чоловіка
"Система Залізний купол провалилася": відомий експерт сказав, що насправді треба Україні"Система Залізний купол провалилася": відомий експерт сказав, що насправді треба Україні
В Росії погрожують країнам Балтії знищенням їх транспортного комплексуВ Росії погрожують країнам Балтії знищенням їх транспортного комплексу
Військовий облік для жінок: у МВС відповіли, чи справді можуть заборонити українкам виїзд з 1 жовтняВійськовий облік для жінок: у МВС відповіли, чи справді можуть заборонити українкам виїзд з 1 жовтня
У Польщі заговорили про введення миротворчої місії в Україну: "Щоб мир був справді гарантований"У Польщі заговорили про введення миротворчої місії в Україну: "Щоб мир був справді гарантований"
Последние новости
Подгружаем последние новости