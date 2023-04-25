В Росії пригрозили закриттям зернового коридору в разу припинення експорту до країни

Москві така ідея, вочевидь, не сподобалась.

Заступник голови ради безпеки Росії Дмітрій Мєдвєдєв погрожує блокувати зернову ініціативу, якщо країни Великої сімки ухвалять рішення про повну заборону експорту товарів до Росії, інформує ZN.ua.

В Росії пригрозили закриттям зернового коридору в разу припинення експорту до країни
© РИА Новости

«Ідея недоумків з G7 про тотальну заборону експорту товарів до нашої країни за умовчанням прекрасна тим, що має на увазі і зустрічне припинення імпорту товарів з нашої країни за найбільш чутливими для G7 категоріями. У цьому випадку для них закінчиться зернова угода та багато іншого, чого вони потребують», - написав він у Telegram.

Раніше видання Bloomberg із посиланням на компетентні джерела заявило, що країни G7 розглядають питання прямої заборони на більшість експорту до Росії. Вона може торкнутись усіх категорій товарів, окрім медицини та продовольства.


Ірина Знась, ZN.ua





Интересные новости
Скільки Швеції ще чекати на вступ до НАТО: глава Пентагону зробив прогнозСкільки Швеції ще чекати на вступ до НАТО: глава Пентагону зробив прогноз
Країни ЄС поставили Україні ракет та боєприпасів на 600 млн євроКраїни ЄС поставили Україні ракет та боєприпасів на 600 млн євро
Росія збирається списати флагмана свого Північого флотуРосія збирається списати флагмана свого Північого флоту
Системи ППО Patriot прибули до України — МіноборониСистеми ППО Patriot прибули до України — Міноборони
У Кривому Розі мітингували родичі бійців 129-ї бригади ТероборониУ Кривому Розі мітингували родичі бійців 129-ї бригади Тероборони
Блок рекламы


Похожие новости
Віцеспікерка парламенту Угорщини: для вступу України до НАТО потрібен дозвіл РосіїВіцеспікерка парламенту Угорщини: для вступу України до НАТО потрібен дозвіл Росії
Нам потрібно знайти більш конкретні механізми для швидкої інтеграції України до простору НАТО – НауседаНам потрібно знайти більш конкретні механізми для швидкої інтеграції України до простору НАТО – Науседа
Вивчали ядерну зброю. Білоруські військові в Росії опанували ОТРК Искандер-МВивчали ядерну зброю. Білоруські військові в Росії опанували ОТРК Искандер-М
Замглави МЗС Польщі розкритикував Пісторіуса через позицію щодо вступу України в НАТОЗамглави МЗС Польщі розкритикував Пісторіуса через позицію щодо вступу України в НАТО
Американський генерал розкритикував підготовку України та Заходу до війни з росією: "Недостатньо було зроблено за 8 років"Американський генерал розкритикував підготовку України та Заходу до війни з росією: "Недостатньо було зроблено за 8 років"
У Росії інформаційні компанії створюються централізовано – екс-глава СБУУ Росії інформаційні компанії створюються централізовано – екс-глава СБУ
Країни ЄС поставили Україні ракет та боєприпасів на 600 млн євроКраїни ЄС поставили Україні ракет та боєприпасів на 600 млн євро
США модернізують винищувачі F/A-18, які вважаються найкращим варіантом для УкраїниСША модернізують винищувачі F/A-18, які вважаються найкращим варіантом для України
Столтенберг у Бучі: "НАТО продовжить надавати безпрецедентну підтримку армії та народу України"Столтенберг у Бучі: "НАТО продовжить надавати безпрецедентну підтримку армії та народу України"
Членство України в ЄС відповідає чеським інтересам – ПавелЧленство України в ЄС відповідає чеським інтересам – Павел
Последние новости
Подгружаем последние новости