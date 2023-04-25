В Росії пригрозили закриттям зернового коридору в разу припинення експорту до країни

Москві така ідея, вочевидь, не сподобалась.

Заступник голови ради безпеки Росії Дмітрій Мєдвєдєв погрожує блокувати зернову ініціативу, якщо країни Великої сімки ухвалять рішення про повну заборону експорту товарів до Росії, інформує ZN.ua .

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«Ідея недоумків з G7 про тотальну заборону експорту товарів до нашої країни за умовчанням прекрасна тим, що має на увазі і зустрічне припинення імпорту товарів з нашої країни за найбільш чутливими для G7 категоріями. У цьому випадку для них закінчиться зернова угода та багато іншого, чого вони потребують», - написав він у Telegram.

Раніше видання Bloomberg із посиланням на компетентні джерела заявило, що країни G7 розглядають питання прямої заборони на більшість експорту до Росії. Вона може торкнутись усіх категорій товарів, окрім медицини та продовольства.