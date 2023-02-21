В Кремлі пригрозили Молдові щодо демілітаризації Придністров’я
Напередодні про таку необхідність заявив новий прем’єр Молдови, інформує
У відповідь на заяву нового голови уряду Молдови Доріна Речана про необхідність демілітаризації Придністров'я та виведення звідти російських військ у Кремлі «рекомендували» «бути обережними» із такими заявами.
Речник російського президента Дмітрій Пєсков у понеділок заявив, що «Кишинів скочується до антиросійської істерії» і додав, що владі Молдови «слід виявляти обережність в оцінках придністровського врегулювання»;
За його словами, відносини Москви та Кишинева на даному етапі є «дуже напруженими» через антиросійську позицію влади.
Напередодні Дорін Речан заявив, що демілітаризація Придністров’я передбачає й виведення російських військ — зобов'язання, яке сама РФ взяла на себе на саміті ОБСЄ в Стамбулі в 1999 році. Водночас здійснювати деокупацію збираються мирним дипломатичним шляхом.