В Кремлі пригрозили Молдові щодо демілітаризації Придністров’я

У відповідь на заяву нового голови уряду Молдови Доріна Речана про необхідність демілітаризації Придністров'я та виведення звідти російських військ у Кремлі «рекомендували» «бути обережними» із такими заявами.

Речник російського президента Дмітрій Пєсков у понеділок заявив, що «Кишинів скочується до антиросійської істерії» і додав, що владі Молдови «слід виявляти обережність в оцінках придністровського врегулювання»;

За його словами, відносини Москви та Кишинева на даному етапі є «дуже напруженими» через антиросійську позицію влади.