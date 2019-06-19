"ЕП": Евросоюз назначит послом в Украине эстонца Матти Маасикаса

Мингарелли покинет должность в порядке плановой ротации.

?"ЕП": Евросоюз назначит послом в Украине эстонца Матти Маасикаса
Фото: Estonian Foreign Ministry

Глава представительства в Украине Хьюг Мингарелли покинет должность в порядке плановой ротации, и его заменит замглавы МИД Эстонии Матти Маасикас.

Об этом сообщила "Европейская правда" со ссылкой на свои источники.

Француз итальянского происхождения Мингарелли был назначен послом в Украине летом 2016 года, сменив Яна Томбинского. Его предшественник занимал эту должность четыре года.

Матти Маасикас работает в министерстве иностранных дел Эстонии с 2001 года. С 2011 по 2016 год он был постоянным представителем Эстонии при Европейском Союзе, после чего вернулся в Таллин на должность замминистра по европейским вопросам.

Напомним, что в этом году Украину также покинула посол США Мари Йованович.

Сейчас американское посольство возглавляет временный поверенный Уильям Тейлор.


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