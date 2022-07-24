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2022-07-24
Новим послом України в Німеччині стане дипломат Макеєв – RTL
Олексій Макеєв перебуває на дипломатичній службі з 1996 року, інформує
Український дипломат Олексій Макеєв стане наступником Андрія Мельника на посаді посла України у Німеччині,
За даними видання, офіційно МЗС ФРН буде повідомлено про це через два тижні.
Телеканал зазначає, що Макеєв перебуває на дипломатичній службі з 1996 року, він добре володіє німецькою та англійською мовами. Раніше Макеєв працював у тому числі в Берліні та Берні.
Раніше президент України Володимир Зеленський звільнив Андрія Мельника з посади посла України у Німеччині. Причини чи можливі наступники не були названі у повідомленні.
Антон Герасименко, ZN.ua