Новим послом України в Німеччині стане дипломат Макеєв – RTL

Український дипломат Олексій Макеєв стане наступником Андрія Мельника на посаді посла України у Німеччині, повідомляє RTL з посиланням на свої джерела.

За даними видання, офіційно МЗС ФРН буде повідомлено про це через два тижні.

Телеканал зазначає, що Макеєв перебуває на дипломатичній службі з 1996 року, він добре володіє німецькою та англійською мовами. Раніше Макеєв працював у тому числі в Берліні та Берні.

Раніше президент України Володимир Зеленський звільнив Андрія Мельника з посади посла України у Німеччині. Причини чи можливі наступники не були названі у повідомленні.