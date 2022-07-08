Бельгія поновить роботу посольства у Києві з новим послом

Диппредставництво відкриється 11 липня.

Бельгія поновить роботу посольства у Києві з новим послом
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Бельгія готується поновити роботу свого посольства у Києві, Брюссель направить до України нового посла, повідомляє Euractiv.

«Посольство Бельгії у Києві знову відкриється наступного тижня , 11 липня, а представлятиме Бельгію в ньому посол Пітер Ван де Вельде», - йдеться у матеріалі.

Пітер Ван де Вельде має змінити Акселя Ленартса, оскільки термін повноважень його попередника спливає. Перед відправкою до України з новим послом зустрічався прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо.

«Відновлення роботи нашого посольства дозволить встановити тісніший контакт з українською владою, що особливо важливо у контексті ситуації з безпекою та заявкою України на членство в ЄС. Це є важливим знаком підтримки українців. Повернення нашої дипломатичної команди до Києва також є важливим для відновлення країни, в якій бельгійські компанії мають відіграти важливу роль», - сказав Де Кроо.


Ольга Чекіс, ZN.ua





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