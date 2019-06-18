Онищенко заявил, что подал официальные запросы для возвращения в Украину

Беглый нардеп назвал причину своего отсутствия в Украине последние годы "чисто технической".

Онищенко заявил, что подал официальные запросы для возвращения в Украину
Александр Онищенко

Беглый украинский депутат Александр Онищенко заявил, что уже подал официальные запросы для своего возвращения в Украину в соответствующие органы. Об этом он сказал в эфире "112 Украина".

"Планы возвращаться у меня есть, мы подали сейчас официально запросы и в суд, в котором у меня дело, и в антикоррупционную прокуратуру, о том, что я хочу вернуться. И учитывая то, что я нахожусь в Испании, мы подали официально в компетентные органы Испании прошение о том, чтобы разрешить мой выезд в Украину, то есть, официально документы для этого всего подготовлены", - рассказал Онищенко.

По его словам, на сегодняшний день "украинская сторона сама затягивает его возвращение".

Также Онищенко добавил, что основная причина его отсутствия в Украине последние годы была "чисто технической".

"Основная причина – моего отсутствия последних 3 лет в Украине чисто техническая, потому что их не устроило, как подала партия платежку, как был проплачен залог, 41 тысяча, от моей партии, там была ошибка в отчестве. Мы подали сегодня второй раз все повторно документы, поэтому будем наблюдать дальше. Ну, я технически обосновал согласно украинскому законодательству, украинской Конституции, причину своего там отсутствия, поэтому будем рассчитывать на закон", - рассказал Онищенко.Ранее Александр Онищенко подал документы в ЦИК для участия в выборах и получил отказ.

Напомним, Онищенко бежал из Украины и находится в розыске, хотя Интерпол отказался объявлять его в международный розыск.

5 июля 2016 года, когда нардеп уже находился за границей, Верховная Рада дала согласие на привлечение его к уголовной ответственности, задержание и арест.

По версии следствия, Онищенко создал преступную организацию, участники которой в период с января 2013 года по июнь 2016 года незаконно заработали более 1,6 млрд грн на реализации природного газа. В результате таких действий ПАО "Укргаздобыча" (100% акций принадлежат государственной НАК "Нафтогаз Украины") был нанесен ущерб в сумме более 740 млн грн.

В "газовой схеме" замешаны несколько десятков человек. Руководителями преступной группировки, кроме самого депутата, считаются его мать Инесса Кадырова и бизнесмен Валерий Постный.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Парцхаладзе предложил построить АП на территории киевской промзоныПарцхаладзе предложил построить АП на территории киевской промзоны
Бывший замминистра обороны Гусев претендует на пост главы Херсонской областиБывший замминистра обороны Гусев претендует на пост главы Херсонской области
Аваков представил американской делегации Atlantic Council свою концепцию деоккупации ДонбассаАваков представил американской делегации Atlantic Council свою концепцию деоккупации Донбасса
СБУ задержала мужчину, который хотел взорвать систему очистки воды в Харьковской областиСБУ задержала мужчину, который хотел взорвать систему очистки воды в Харьковской области
Зеленский пробежал сквозь работающий фонтан
Блок рекламы


Похожие новости
Вятрович заявил, что его хотят уволитьВятрович заявил, что его хотят уволить
Глава "Слуги народа" заявил, что в список партии отбирали людей из предвыборной команды ЗеленскогоГлава "Слуги народа" заявил, что в список партии отбирали людей из предвыборной команды Зеленского
Зеленский заявил о подготовке к встрече в "нормандском формате"Зеленский заявил о подготовке к встрече в "нормандском формате"
Гройсман заявил, что партии Порошенко и Тимошенко должны отойти в прошлоеГройсман заявил, что партии Порошенко и Тимошенко должны отойти в прошлое
Яценюк заявил, что у него никогда не было ни одной оффшорной компанииЯценюк заявил, что у него никогда не было ни одной оффшорной компании
"Оппозиционная платформа" подала документы в ЦИК"Оппозиционная платформа" подала документы в ЦИК
Беглый депутат Онищенко подал документы в ЦИК для участия в выборахБеглый депутат Онищенко подал документы в ЦИК для участия в выборах
ГПС заявила о недостаточной доказательной базе в деле о хищении средств, выделенных на проект "Стена"ГПС заявила о недостаточной доказательной базе в деле о хищении средств, выделенных на проект "Стена"
Партия Вакарчука подала документы в ЦИК
В Брюсселе заявили о попытках РоSSии повлиять на выборы в ЕвропарламентВ Брюсселе заявили о попытках РоSSии повлиять на выборы в Европарламент
Последние новости
Подгружаем последние новости