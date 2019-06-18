ЦИК предполагает, что с явкой на выборах в Раду могут быть проблемы

Речь не только о сезоне отпусков, а и в периоде, когда некоторые украинцы едут зарабатывать деньги за границу.

Глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук отметила, что с явкой на досрочных выборах в Верховную Раду могут быть проблемы из-за летнего сезона. Об этом она рассказала в интервью BBC Украина.

"Мы думаем, это может быть проблемой. Ведь речь идет не только о сезоне отпусков, когда человек может очень просто изменить свое место голосования, но и о периоде, когда некоторые украинцы едут зарабатывать деньги за границу. А в голосовании за рубежом есть отдельные трудности", - заявила Слипачук.

Она добавила, что украинские дипломатические и консульские учреждения имеют ограниченные возможности для организации выборов. Конкретные проблемы заключаются в нехватке служебных помещений, денежных средств и персонала.

"Середина лета не является временем для легкого проведения выборов. Я считаю, что будут проблемы, связанные с планами людей на лето", - подчеркнула глава ЦИК.

Кроме этого, Слипачук сказала, что ЦИК со своей стороны уже сделала все возможное, чтобы выборы состоялись честно и вовремя: процедура закупок уже запущена, подготовительные работы выполнены, коммуникация с предприятиями и соответствующими органами начата и налажена.

Напомним, избирательная компания на досрочные выборы в Раду началась 24 мая. Тогда в ЦИК отмечали, что сроки на подготовку и проведение выборов составляют всего 58 дней, что меньше, чем сроки и порядок проведения государственных закупок. Это может сделать невозможным изготовление и доставку бюллетеней, транспортировку протоколов и другой документации и других процессов, которые должны проводиться через тендерные процедуры.

Изменить место голосования на парламентских выборах можно было до 15 июня.