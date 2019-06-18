Уильям Тейлор стал временным поверенным США в Украине

Бывший посол снова возглавил представительство Соединенных Штатов.

Уильям Тейлор стал временным поверенным США в Украине
Уильям Тейлор

Соединенные Штаты Америки поменяли временного поверенного в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба посольства США.

Эту должность последние полмесяца занимала Кристина Квин. Теперь ее сменил Уильям Тейлор, который был послом США в Украине в 2006-2009 годах.

Перед эти назначением Тейлор занимал должность исполнительного вице-президента Института мира США.

"Я с нетерпением жду того, чтобы возглавить команду посольства США в развитии прочных рабочих отношений с президентом Зеленским и его командой, другими украинскими чиновниками и политическими силами, а также поддержке наших крепких партнерских отношений с общественными организациями и украинским народом", - сказал Тейлор.

Он заверил, что США остаются глубоко преданными успеху Украины и поддерживают ее суверенитет и территориальную целостность.

Кристина Квин вернется на предыдущую должность, которую она занимала до назначения в Киев.

Напомним, что с 20 мая 2019 года после отставки Мари Йованович в Украине нет посла США.

Йованович занимала должность почти три года - с августа 2016 года до мая 2019 года.

Предыдущие послы также в среднем находились на должности около трех лет: Джеффри Пайетт - с августа 2013 года до августа 2016 года, Джон Теффт - с декабря 2009 года до июля 2013, Уильям Тейлор - с июня 2006 года до мая 2009, Джон Хербст - с сентября 2003 года до мая 2006, Карлос Паскуаль - с октября 2000 года до мая 2003 года.


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