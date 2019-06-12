Парцхаладзе предложил построить АП на территории киевской промзоны

Заместитель министра регионального развития Лев Парцхаладзе хочет предложить Владимиру Зеленскому проект на территории киевской промзоны "Теличка" по строительству административного и делового квартала " Киев Сити" площадью около 100 га, и перенести туда АП и другие админздания из центра города.

Об этом он рассказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Крупный проект " Киев Сити" на Теличке еще с 2003 года неоднократно предлагался к рассмотрению мэрам города, однако не находил должной поддержки.

"Еще с 2003 года у меня есть идея создать на месте Телички так называемый " Киев Сити", наподобие города небоскребов за окружной в Париже. Перенести туда 1 млн кв. м административных помещений. Сделать так называемый правительственный и деловой квартал, а освободившиеся помещения в центре Киева продать, к примеру, под отели, культурные центры, возможно, жилье. Что получится? В центре города станет более комфортно, будет намного меньше пробок по дороге на работу и с работы, будет резкий толчок развитию туризма", – отметил Парцхаладзе.

Замминистра считает, что подобный проект способен разгрузить правый и левый берега Киева , а современные подходы к проектированию помещений, в том числе и open space, могут увеличить загрузку людей на 30-40% и увеличить эффективность труда. "Обязательно предложим. Я считаю, что это должен быть один из символов изменений в стране", – отметил Парцхаладзе, рассказывая о возможном предложении Зеленскому.

Кроме этого, Парцхаладзе рассказал об идеях перестройки Труханова острова, в частности, оборудования локаций для занятий водными видами спорта, переноса на территорию острова зоопарка и запуска канатной дороги.

"Река - одна из самых сильных сторон города и нужно использовать ее на 100%. Рекреация, отдых, променады. К реке надо выходить гулять, а у нас выходят на Крещатик. Этой моей задумке уже 15 лет. Но ничего, мы терпеливые. Это все не министерские задачи, это вопрос к городу. Это видение, как можно делать масштабные проекты, привлекать колоссальные деньги, инвестиции, создавать рабочие места и более эффективно развивать города", - подчеркнул замминистра.

Напомним, Администрация президента рассматривает вариант переезда в Украинский дом.

Еще одно возможное место для переезда АП - конгрессно-выставочный центр Парковый, известный как "вертолетная площадка Януковича".

Перед вторым туром выборов президента, Владимир Зеленский заявлял, что в случае победы на выборах хочет работать в open space, а не на Банковой.