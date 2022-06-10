Оккупанты планировали паспортизировать жителей Киевской области документами СССР — СБУ

Кроме того, захватчики собирались устроить псевдореферендум для провозглашения «местной республики», информирует ZN.ua.

Оккупанты планировали паспортизировать жителей Киевской области документами СССР — СБУ
© СБУ

В случае захвата Киевской области роSSийские оккупанты планировали создать оккупационную администрацию и организовать псевдореферендум для провозглашения местной республики. Всех жителей области захватчики хотели взять на учет и в обмен на украинские документы принудительно раздать паспорта СССР, по крайней мере, на первое время до выдачи документов РФ. Об этом сообщает СБУ.

На такие планы оккупантов указывают данные, которые военная контрразведка Службы безопасности получила на позициях захватчиков, а также подтверждает поведение войск РФ на тех частях Украины, которые временно находятся под оккупацией врага.

В частности, обнаружен вражеский схрон с бланками паспортов бывшего СССР, обустроенный в заброшенном доме вблизи города Макаров Бучанского района.

В СБУ отмечают, что эти бланки были именно украинским образцом – от имени УССР, причем подобная серия не производилась в Украине с 1990 года. Таким образом, все обнаруженные бланки были завезены из РоSSии в начале полномасштабного вторжения в Украину.


Анастасия Гурин, ZN.ua





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