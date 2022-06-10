Оккупанты планировали паспортизировать жителей Киевской области документами СССР — СБУ

В случае захвата Киевской области роSSийские оккупанты планировали создать оккупационную администрацию и организовать псевдореферендум для провозглашения местной республики. Всех жителей области захватчики хотели взять на учет и в обмен на украинские документы принудительно раздать паспорта СССР , по крайней мере, на первое время до выдачи документов РФ . Об этом сообщает СБУ .

На такие планы оккупантов указывают данные, которые военная контрразведка Службы безопасности получила на позициях захватчиков, а также подтверждает поведение войск РФ на тех частях Украины, которые временно находятся под оккупацией врага.

В частности, обнаружен вражеский схрон с бланками паспортов бывшего СССР , обустроенный в заброшенном доме вблизи города Макаров Бучанского района.