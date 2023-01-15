Республіканці розпочали розслідування щодо поводження Байдена з секретними документами

Республіканці в юридичному комітеті Палати представників Конгресу США оголосили про початок розслідування щодо поводження президента Джо Байдена з секретними документами. Про це повідомляє The Guardian.

Представники Республіканської партії, які взяли контроль над комітетами після того, як їхня партія отримала більшість у Палаті представників, зробили свій крок після того, як генеральний прокурор Меррік Гарланд оголосив про призначення спеціального радника для розслідування цієї справи.

«Ми проводимо нагляд за діями Міністерства юстиції щодо неналежного поводження Байдена з секретними документами, включаючи, очевидно, несанкціоноване володіння секретними матеріалами в приватному офісі у Вашингтоні та в гаражі його резиденції у Вілмінгтоні», - заявив голова судового комітету Джим Джордан у листі до Гарланда.

У листі зазначається, що документи були виявлені незадовго до проміжних виборів. Джордан також критикує Міністерство юстиції у відході «від того, як воно діяло за подібних обставин», а саме під час розслідування щодо документів, знайдених у маєтку колишнього президента Дональда Трампа в Мар-а-Лаго. Спеціальний радник Джек Сміт веде розслідування щодо Трампа з листопада - про це було оголошено після проміжних виборів.

Конгресмени-республіканці вимагають від Гарланда передати масив документів, пов'язаних з розслідуванням щодо Байдена, до 27 січня.

Розслідування юридичного комітету стало другим, оголошеним республіканцями в Палаті представників, після того, як на цьому тижні з’явилася інформація про виявлення секретних документів.

Перше розслідування проводить новий голова наглядового комітету Джеймс Комер, який відіграє важливу роль у кампанії розслідувань республіканців проти адміністрації Байдена. Комер направив в Білий дім запит на інформацію про те, чи мав син президента Хантер Байден, який є «магнітом» для республіканських розслідувань і звинувачень, доступ до гаража в резиденції в Делавері.

Ще до вступу Байдена на посаду республіканці намагалися знайти докази корупції в ділових операціях Хантера Байдена, а також причетності до них самого Джо Байдена. Діяльність Хантера Байдена в Україні також була в центрі уваги під час спроб Трампа зібрати компромат на Джо Байдена.

Такі спроби спіймати Джо Байдена в пастку через його сина в кращому випадку досягли неоднозначних результатів, але виявлення цього тижня секретних документів створили нові лінії атаки.

Розширення розслідувань стало новим головним болем для демократів у Конгресі. Партія переживала піднесення, показавши набагато кращі результати на проміжних виборах, ніж очікувалося, до того, як республіканці почали контролювати Палату представників.