В начале войны во Вьетнаме президент Линдон Джонсон спросил одного из своих генералов, что нужно, «чтобы сделать дело». В ответ он услышал только встречный вопрос, о каком именно деле идет речь. Позже Белый дом определил, что победой будет успешная демонстрация "Вьетконгу, что он не может победить".

Сейчас, когда речь идет о поддержке Украины в войне с Россией , западные государства снова пытаются определить победу как «отсутствие поражения», – пишет в своей статье обозреватель Financial Times Гидеон Рахман. В Киеве боятся, что им предоставят достаточную помощь, чтобы они могли продолжать сражаться, но не победить РоSSию. Это ужасная перспектива в то время, когда украинские города опустошаются, а украинская армия теряет сотни солдат каждый день, пытаясь сдержать роSSийское наступление.

Недавно президент США Джо Байден опубликовал статью, в которой определил сохранение свободной и независимой Украины как главную американскую цель. Канцлер Германии Олаф Шольц тоже часто говорил, что РоSSия не должна победить. Но он также никогда не говорил, что Украина одержит победу. Пресс-секретарь президента Эммануэля Макрона сказал, что Франция хочет, чтобы Украина возобладала, но сам французский лидер еще не произнес в голос эти слова.

В то же время премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прямо заявил, что «Украина должна победить». Глава правительства Эстонии Кая Каллас подчеркнула: «Победа должна быть целью, а не какое-то мирное соглашение». Разница между теми, кто призывает добиваться украинской победы, и теми, кто ограничивается только словами о том, что РоSSия «не должна одержать верх», гораздо больше, чем выбор словесных нюансов. Она диктует критически важные решения о том, какое оружие передать Украине и когда начать продвигать мирные переговоры. Эстонский протест против «какого-то мирного соглашения» контрастирует с заявленной Байденом целью поставить Украину в «самую сильную позицию, прежде чем она сядет за стол переговоров».