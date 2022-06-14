"Плохие новости для харьковчан": оккупанты вновь ринулись в наступление и захватывают территории

"Плохие новости для харьковчан": оккупанты вновь ринулись в наступление и захватывают территории

«На Харьковском направлении маленькая "зрада" – оккупанты радостно продвигаются потихоньку».

Об этом в эфире «Фейгин Live» заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

«Плохие новости для харьковчан – по городу начала бить ствольная артиллерия, бьет непрерывно дней 5-6. Постоянно несем потери. До этого били «Ураганами» и «Смерчами» с роSSийской территории, а сейчас опять ствольная пошла», - сообщил Арестович.

По его словам, оккупанты «берут» населенные пункты в серой зоне, которые ВСУ особо не удерживали. При этом советник главы ОП не уточнил названия захваченных населенных пунктов.

В свою очередь в Генштабе ВСУ сообщили, что на Харьковском направлении враг основные усилия сосредотачивает на ведении позиционной обороны и недопущении дальнейшего продвижения подразделений Сил обороны к границе.

Кроме того, россияне вели обстрел в том числе с применением армейской авиации, в районах населенных пунктов Рубежное, Русская Лозовая, Байрак и Дементиевка.


Катерина Петренко, politeka.net





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