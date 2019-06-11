"Европейская Солидарность". Список кандидатов в народные депутаты

Первая десятка избирательного списка партии Европейская Солидарность на парламентских выборах-2019:

1. Петр Порошенко – пятый президент Украины, лидер политсилы.

2. Андрей Парубий – председатель Верховной Рады Украины 8 созыва.

3. Ирина Геращенко – вице-спикер парламента.

4. Михаил Забродский – военный, генерал-лейтенант, командующий Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины, Герой Украины.

5. София Федина – активистка Евромайдана, певица.

6. Мустафа Джемилев – диссидент, правозащитник, проводник крымскотатарского национального движения.

7. Яна Зинкевич – командир медицинского батальона "Госпитальеры", ветеранка.

8. Олег Синютка – бывший председатель Львовской облгосадминистрации.

9. Ахтем Чийгоз – политзаключенный, украинский крымскотатарский политик, заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа.

10. Иванна Климпуш-Цинцадзе – вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Билецкий анонсировал объединение "Нацкорпуса", "Свободы" и "Правого сектора" на выборахБилецкий анонсировал объединение "Нацкорпуса", "Свободы" и "Правого сектора" на выборах
Оккупанты из миномета обстреляли мечеть в ДонецкеОккупанты из миномета обстреляли мечеть в Донецке
Бойко и Медведчук приехали в Санкт-Петербург к главе "Газпрома"Бойко и Медведчук приехали в Санкт-Петербург к главе "Газпрома"
Германия и РоSSия подписали договор об углублении экономического сотрудничестваГермания и РоSSия подписали договор об углублении экономического сотрудничества
Нардеп Барна ушел с эфира после вопроса об оскорблениях журналистовНардеп Барна ушел с эфира после вопроса об оскорблениях журналистов
Блок рекламы


Похожие новости
Партия "Голос". Список кандидатов в народные депутатыПартия "Голос". Список кандидатов в народные депутаты
Парубий не предоставил Конституционному Суду список депутатов коалицииПарубий не предоставил Конституционному Суду список депутатов коалиции
Ахметовское крыло "Оппоблока" объявило список на выборы РадыАхметовское крыло "Оппоблока" объявило список на выборы Рады
Партия Гриценко представила свой список на выборы в РадуПартия Гриценко представила свой список на выборы в Раду
В список Ляшко вошли несколько депутатов "Народного фронта"В список Ляшко вошли несколько депутатов "Народного фронта"
Украинские правые выставили на выборы Рады объединенный списокУкраинские правые выставили на выборы Рады объединенный список
Поплавский возглавил список Аграрной партииПоплавский возглавил список Аграрной партии
Партия Кличко решила выставить на выборы только мажоритарщиков (список)Партия Кличко решила выставить на выборы только мажоритарщиков (список)
Партия Кличко решила не выставлять список на выборы РадыПартия Кличко решила не выставлять список на выборы Рады
Бойко не может возглавлять список партии "За життя", - СМИБойко не может возглавлять список партии "За життя", - СМИ
Последние новости
Подгружаем последние новости