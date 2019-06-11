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"Европейская Солидарность". Список кандидатов в народные депутаты Первая десятка избирательного списка партии Европейская Солидарность на парламентских выборах-2019: 1. Петр Порошенко – пятый президент Украины, лидер политсилы. 2. Андрей Парубий – председатель Верховной Рады Украины 8 созыва. 3. Ирина Геращенко – вице-спикер парламента. 4. Михаил Забродский – военный, генерал-лейтенант, командующий Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины, Герой Украины. 5. София Федина – активистка Евромайдана, певица. 6. Мустафа Джемилев – диссидент, правозащитник, проводник крымскотатарского национального движения. 7. Яна Зинкевич – командир медицинского батальона "Госпитальеры", ветеранка. 8. Олег Синютка – бывший председатель Львовской облгосадминистрации. 9. Ахтем Чийгоз – политзаключенный, украинский крымскотатарский политик, заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа. 10. Иванна Климпуш-Цинцадзе – вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

LB.ua

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