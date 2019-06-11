"Европейская Солидарность". Список кандидатов в народные депутаты
1. Петр Порошенко – пятый президент Украины, лидер политсилы.
2. Андрей Парубий – председатель Верховной Рады Украины 8 созыва.
3. Ирина Геращенко – вице-спикер парламента.
4. Михаил Забродский – военный, генерал-лейтенант, командующий Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины, Герой Украины.
5. София Федина – активистка Евромайдана, певица.
6. Мустафа Джемилев – диссидент, правозащитник, проводник крымскотатарского национального движения.
7. Яна Зинкевич – командир медицинского батальона "Госпитальеры", ветеранка.
8. Олег Синютка – бывший председатель Львовской облгосадминистрации.
9. Ахтем Чийгоз – политзаключенный, украинский крымскотатарский политик, заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа.
10. Иванна Климпуш-Цинцадзе – вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.
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