Гройсман: Кабмин принял необходимые решения, чтобы цены на электроэнергию не росли

Решение правительства должна утвердить Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

Гройсман: Кабмин принял необходимые решения, чтобы цены на электроэнергию не росли
Фото: пресс-служба президента

Кабинет министров принял все необходимые решения для предотвращения роста цен на электроэнергию с 1 июля, когда должен начать свою работу рынок электроэнергии. Об этом в эфире винницкого телеканала "Вита" заявил премьер-министр Владимир Гройсман, передает пресс-служба Кабинета министров.

"Парламент в 2017 году принял закон о рынке электроэнергии. Правительство обязано принять все меры, чтобы с 1 июля рынок заработал. Но нельзя допустить роста стоимости электроэнергии для людей и промышленности. Промышленность - это наш фактор роста. И мы приняли все необходимые решения, чтобы не допустить повышения цены для населения и ограничить рост для промышленности. Это правительственные решения. Независимый регулятор должен принять свои решения и окончательно утвердить то, что одобрило правительство. Тогда никаких повышений цены не будет", - цитирует Гройсмана его пресс-служба.

Напомним, 5 июня Кабинет министров возложил специальные обязательства по поставке электроэнергии для нужд населения с 1 июля 2019 года до 31 декабря 2020 года на государственные энергогенерирующие компании "Энергоатом", "Укргидроэнерго", а также на "Укрэнерго" и операторов систем распределения.

Как отметил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, данное решение позволит не поднимать цены на электроэнергию для населения в новом рынке электроэнергии.


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