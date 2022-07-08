Втрати ворога різко зросли: на концерт Кобзона вирушили 250 окупантів

В Україні триває 135-та доба війни з російськими окупантами. У нашій країні ліквідовано вже 36 900 загарбників, причому за останню добу їх кількість різко зросла - попередніми днями щодня гинули по 150 російських військових, а минулої доби, 7 липня, ліквідовано 250 окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, інформує Апостроф .

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 08.07 орієнтовно склали:

особового складу – близько 36 900 (+250) осіб,

танків ? 1 637 (+35) од.,

бойових броньованих машин ? 3 811 (+14) од.,

артилерійських систем – 828 (+13) од.,

РСЗВ - 247 (+0) од.,

засобів ППО - 107 (+0) од.,

літаків - 217 (+0) од.,

вертольотів – 187 (+0) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 669 (+2),

крилатих ракет - 155 (+0),

кораблів/катерів - 15 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2 685 (+20) од.,

спеціальної техніки – 66 (+0).

Найбільших втрат за минулу добу противник зазнав на Краматорському напрямку.