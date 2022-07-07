"Хочу, щоб діти росли у сильній Україні": балерина пішла на війну, продовживши справу покійного чоловіка

На думку Лесі Воротнюк, між балетом та військовою службою є щось спільне.

Три роки тому в боях із окупантами загинув чоловік балерини Лесі Воротнюк. Коли війна наблизилася до її будинку, вона проміняла пуанти на берці, щоб захистити сина та Батьківщину. Історією мужньої українки поділилося видання The Economist.

Так, на початку повномасштабної війни вона, озброївшись автоматом Калашнікова, працювала на блокпостах та глухими сільськими дорогами евакуювала цивільних – друзів, жінок із дітьми. Потім її зарахували до військового резерву країни.

На думку Лесі Воротнюк, між балетом та військовою службою є щось спільне – дисципліна. У пуантах вона стирала ноги до крові, загартувала силу духу і навчилася терпіти біль.

"Я могла стріляти. Це моє хобі. Я знала, що якщо буде повномасштабне вторгнення, я не поїду за кордон. Я воюватиму. Кожен громадянин грає свою роль. Ми всі хочемо, і я хочу, щоб наші діти росли в сильній, впевненій Україні, а не в Україні. тієї брехні, яку нам нав'язували за часів Радянського Союзу", – сказала Леся Воротнюк.

Будь-якої миті жінку можуть призвати на службу, тому вона майже щодня вправляється у стрільбі, але балет не полишає. Бо театри потроху оживають.