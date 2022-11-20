Війна зробила їх дорослими: у мережі показали сильні фото українських дітей

У соцмережах опублікували фотографії українських дітей, яким довелося пережити окупацію ЗС РФ .

Відповідні знімки у своєму Instagram-акаунті опублікував фотограф із Угорщини, інформує Апостроф .

Зокрема, любителю-фотографу вдалося відвідати деокуповані території України, де він зустрів українських дітей, яким довелося пережити окупацію ЗС РФ .

На знімках чітко видно, як за кілька місяців маленькі українці постаріли. Дівчинка під час фотосесії позувала на тлі снаряда, випущеного з реактивної системи залпового вогню.

"Життя у сірій зоні", - йдеться у підписі до знімку.

Хлопчик, у свою чергу, позував на одній із площ звільненого Херсона, а його міміка передала всі жахи, які йому довелося пережити під час російської окупації.