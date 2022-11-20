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2022-11-20
Війна зробила їх дорослими: у мережі показали сильні фото українських дітей
У соцмережах опублікували фотографії українських дітей, яким довелося пережити окупацію ЗС РФ.
Відповідні знімки у своєму Instagram-акаунті опублікував фотограф із Угорщини, інформує
Зокрема, любителю-фотографу вдалося відвідати деокуповані території України, де він зустрів українських дітей, яким довелося пережити окупацію ЗС РФ.
На знімках чітко видно, як за кілька місяців маленькі українці постаріли. Дівчинка під час фотосесії позувала на тлі снаряда, випущеного з реактивної системи залпового вогню.
"Життя у сірій зоні", - йдеться у підписі до знімку.
Хлопчик, у свою чергу, позував на одній із площ звільненого Херсона, а його міміка передала всі жахи, які йому довелося пережити під час російської окупації.
Богдан Соловйов, Апостроф