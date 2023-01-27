В Афганістані показники недоїдання зросли до рекордного рівня — ООН

Значна частина міжнародної допомоги зупинилася через нові заборони, які запроваджують таліби, інформує ZN.ua.

В Афганістані показники недоїдання зросли до рекордного рівня — ООН
© unsplash/isaakarsworld

Показники недоїдання в Афганістані зросли до рекордного рівня. Про це заявив представник Всесвітньої продовольчої програми ООН Філіп Кропф, повідомляє NBC News.

«У країні з 40-мільйонним населенням 7 мільйонів дітей (віком до 5 років) і матерів страждають від недоїдання», - сказав Кропф.

Прихід до влади талібів у серпні 2021 року загнав мільйони людей у бідність і голод після того, як міжнародна допомога припинилася.

Санкції проти талібів, зупинка банківських переказів і заморожені мільярди валютних резервів Афганістану обмежили доступ до світових інституцій і зовнішніх грошей, які підтримували залежну від допомоги економіку країни до виведення військ США і НАТО.

«Половина Афганістану страждає від сильного голоду протягом року, незалежно від пори року, а рівень недоїдання є рекордно високим для Афганістану», - додав Філіп Кропф.

За його словами, афганці не вмирають з голоду, але у них не залишилося ресурсів, щоб запобігти гуманітарній кризі.

Гуманітарні організації надають продовольчу, освітню та медичну допомогу. Але на розподіл допомоги серйозно вплинув указ талібів, який забороняє жінкам працювати в національних і міжнародних неурядових організаціях.

«Ця заборона з'явилася в найгірший момент. Сім'ї та громади не знають, звідки вони отримають наступну порцію їжі», - заявив Кропф.

ООН збільшила обсяги доставки та розподілу допомоги в очікуванні суворої зими ще до запровадження заборони, плануючи цього місяця охопити 15 мільйонів людей екстреною продовольчою допомогою та підтримкою у сфері харчування.

Хоча заборона безпосередньо не впливає на Всесвітню продовольчу програму ООН, 19 її неурядових партнерів призупинили свою діяльність в Афганістані після указу талібів від 24 грудня.

Заборона жінкам працювати у неурядових організаціях призвела до призупинення роботи 115 з 437 мобільних медичних клінік.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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