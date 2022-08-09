В Україну увійшли "спеціальні" батальйони окупантів: різко зросли жорстокість та аморальна поведінка

окупанти, російські солдати, російські війська

Інформацію підтвердило ГУР України.

Нещодавно у росії мобілізували "спеціальні" батальйони із ув'язнених. Вони гірше підготовлені та менш професійні. Але ці угруповання є ще більш жорстокими до населення захоплених територій, ніж професійні російські солдати чи призовники, які пройшли формальну військову підготовку.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

окупанти, війна, Запорізька АЕС

Цей звіт демонструє один із результатів широкомасштабних спроб росії мобілізувати якнайбільше росіян, незалежно від придатності до служби. Аналітики вважають, що такі дії зроблять гірше окупантам, адже українських партизанів стане ще більше.

"Російські сили можуть все частіше використовувати неякісні, погано навчені підрозділи, наприклад, які складаються з ув'язнених, для контролю над населенням в окупованих частинах України. Таке розгортання може знизити компетенцію "влади" та контрпартизанських операцій, а також посилити українську підтримку рухів, що опираються російській", - переконані в ISW.

окупанти, російські солдати, російські війська

Інформацію підтвердило ГУР України. Зокрема, там уточнили, що командування путінською армією перекинуло батальйон нещодавно мобілізованих російських засуджених злочинців (ймовірно помилованих за службу) до Балаклія на Харківщині. Після їхнього прибуття там різко зросли жорстокість, аморальна поведінка та агресивне ставлення до місцевого населення.

Це також впливає на безпеку мирних жителів на окупованих територіях.


Александра Павленко, politeka.net





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