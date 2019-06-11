Зеленский внес представление на увольнение Луценко

Основанием стало отсутствие у генпрокурора юридического образования и опыта в сфере права.

Зеленский внес представление на увольнение Луценко
Фото: пресс-служба президента

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление на увольнение генерального прокурора Юрия Луценко.

Об этом сообщил заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка на брифинге во вторник.

"Подписано представление на увольнение генерального прокурора Юрия Витальевича Луценко. Есть юридическая позиция, которая связана с тем, что, несмотря на изменение закона о прокуратуре о том, что генеральный прокурор не обязан иметь юридическое образование, другие нормы закона о прокуратуре говорят о том, что прокурором Генеральной прокуратуры может быть только человек, который имеет юридическое образование. Этот человек осуществляет процессуальные функции, соответственно он должен иметь как юридическое образование, так и опыт в сфере права. У Луценко такого опыта нет", - сообщил Рябошапка.

Напомним, 12 мая 2016 года Верховная Рада одобрила назначение генеральным прокурором Юрия Луценко. Ранее в этот же день парламент принял закон, которым разрешил назначать генпрокурором кандидата без юридического образования и опыта работы в прокуратуре.

Тогда депутаты поддержали решение смягчить требования к кандидату на должность генерального прокурора. В частности, снимается обязательность юридического образования, допускается вместо пятилетнего стажа работы в отрасли права иметь пятилетний опыт работы в законодательном или правоохранительном органе.

Законопроект в течение двух часов был подписан как спикером Андреем Парубием, так и президентом Петром Порошенко. Для того, чтобы закон вступил в силу, был специально напечатан экстренный выпуск газеты "Голос Украины".

В 2018 году принятый под Луценко закон обжаловали в КС, но решение по нему не было принято.


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