В Винницкой области совершили покушение на местного депутата

Под его автомобилем взорвалась граната.

В Винницкой области совершили покушение на местного депутата
Фото: 112

Полиция расследует покушение на депутата Гайсинского городского совета. Об этом сообщили в Нацполиции Винницкой области.

Инцидент случился в пятницу, 7 июня.

"Взрыв произошел, когда мужчина начал выезжать на автомобиле со двора собственного домохозяйства. В результате инцидента никто не пострадал", - говорится в сообщении.

УНН со ссылкой на источники сообщает, что неизвестные разместили гранату Ф-1 под автомобилем депутата Ford Transit. Взрывом были повреждены днище автомобиля, топливный бак и двери водителя.

С места происшествия изъяли и отправили на экспертизу вещественные доказательства.

По данному факту открыто уголовное производство по признакам ст.15 ст.115 УК Украины (покушение на Умышленное убийство). Проводится расследование.

Напомним, ранее полиция Киева задержала 15-летнего подростка за покушение на мать и бабушку.


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