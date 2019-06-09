В Винницкой области совершили покушение на местного депутата

Под его автомобилем взорвалась граната.

Полиция расследует покушение на депутата Гайсинского городского совета. Об этом сообщили в Нацполиции Винницкой области.

Инцидент случился в пятницу, 7 июня.

"Взрыв произошел, когда мужчина начал выезжать на автомобиле со двора собственного домохозяйства. В результате инцидента никто не пострадал", - говорится в сообщении.

УНН со ссылкой на источники сообщает, что неизвестные разместили гранату Ф-1 под автомобилем депутата Ford Transit. Взрывом были повреждены днище автомобиля, топливный бак и двери водителя.

С места происшествия изъяли и отправили на экспертизу вещественные доказательства.

По данному факту открыто уголовное производство по признакам ст.15 ст.115 УК Украины (покушение на Умышленное убийство). Проводится расследование.